Dalla Francia: Rayan Cherki nell'Italia di Spalletti? La Federcalcio ci prova

Luciano Spalletti potrebbe presto essere in grado di contare su un nuovo elemento per la sua Nazionale. Diventato un elemento chiave della nazionale francese Under 21, Rayan Cherki – secondo quanto riportato da RMC Sport – è sempre corteggiato dalla selezione italiana e da quella algerina, che starebbero sognando di vedere il nativo di Lione vestire i loro colori.

In particolar modo, la Nazionale italiana avrebbe approfittato dell’amichevole recentemente giocata contro la Francia U21 per intensificare i contatti con l’entourage dell’attaccante. Nonostante Rayan Cherki abbia collezionato 20 presenze con la squadra francese Under 21, continua a essere nel mirino delle due Federazioni, che possono a loro volta aspirare a “reclutare” il giocatore per le rispettive nazionali. Entrambe le Federazioni stanno facendo pressioni e lo seguono da tempo.

Dopo il match contro gli azzurrini (2-2), la Federazione Italiana ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e spera di convincerlo. Cherki potrebbe vestire la maglia azzurra grazie a uno dei suoi nonni, originario della Puglia. Possedendo la doppia cittadinanza franco-algerina, il giovane talento del Lione è seguito anche dall’Algeria. Ovviamente, anche la Francia non ha abbandonato l’idea di vederlo giocare con la maglia dei Bleus, e lo staff monitora con attenzione i suoi progressi.

Già internazionale con le selezioni giovanili francesi U16, U19 e U21, Rayan Cherki è considerato uno dei talenti più promettenti della Ligue 1 e sta vivendo una stagione positiva dal punto di vista statistico. In Ligue 1 ha disputato 7 partite, segnando un gol e fornendo un assist, mentre in Europa League ha messo a segno un gol e due assist in 4 gare.