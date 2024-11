Una valutazione tra i 150 e i 170 milioni di euro. L’interesse di diversi investitori americani per il Genoa, nell’ottica di uno sbarco nel calcio italiano che sta attirando sempre più capitali statunitensi. Banca Moelis, l’advisor che cura per conto di A -Cap il processo di vendita degli asset calcistici di 777 Partners, ha attivato la procedura esplorativa per analizzare le manifestazioni di interesse pervenute nelle ultime settimane.

Come riportato da Il Secolo XIX, una volta definita la pratica bilancio chiuso al 30 giugno scorso e in attesa dell’assemblea degli azionisti, è iniziata una fase preliminare di analisi, che potrebbe portare all’apertura di una trattativa con il soggetto interessato. Per il momento nomi non ne trapelano, anche se nelle ultime ore è riemerso quello di Todd Boelhy, 51 anni, comproprietario del Chelsea e proprietario dello Strasburgo. «Boehly? Non mi risulta e Banca Moelis non mi ha comunicato nulla», sottolinea l’AD rossoblù Andres Blazquez.

Di sicuro c’è invece che l’ingaggio di Vieira è frutto di una valutazione tecnica fatta da Johannes Spors e Marco Ottolini. Il primo è ancora consulente sportivo di Banca Moelis e di A-Cap, il secondo è il direttore sportivo del Genoa: il dirigente che da dopo la retrocessione ha pianificato il ritorno in Serie A e poi la stagione da undicesimo posto, insieme a Gilardino.

Alla fine tanti fattori e non solo i risultati deludenti hanno portato al divorzio da Gilardino. E alla scelta di Vieira, che aveva ottenuto il via libera in primis dallo stesso Spors. Una scelta che ha come obiettivo quello di alzare la qualità del gioco. A gennaio poi sono previsti rinforzi, Vieira ha analizzato la squadra molto approfonditamente e dal club ha avuto l’indicazione che arriveranno i rinforzi necessari: da A-Cap piena rassicurazione.

Tutto questo per quanto riguarda il campo, poi naturalmente una partita importante la si gioca in ambito societario. La ricerca di acquirenti è in corso, di tutto il pacchetto azionario o anche solo di una parte come avvenuto per l’Everton. A dicembre ci saranno nuove tappe del processo Leadehall, che coinvolge sia 777 Partners sia A-Cap. Le prossime settimane insomma saranno decisive per il futuro.