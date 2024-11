La Kings League sbarca in Italia: svelate squadre e presidenti. C'è anche Moggi

Come funziona la Kings League? La Kings League, fenomeno sportivo di calcio a 7 ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, è pronta a rivoluzionare anche il calcio italiano. La competizione che ridefinisce, con regole nuove e maggior intrattenimento per lo spettatore, lo sport più amato del mondo arriva ufficialmente in Italia e porta un’energia tutta nuova, con l’obiettivo di conquistare fan e giocatori con un format unico e regole che offrono partite più spettacolari ed emozionanti.

Nella serata di ieri si è tenuta a Torino la presentazione ufficiale di Kings League Italia, condotta da Agnese e Pierluigi Pardo, che ha visto il saluto di Gerard Piqué in apertura e poi ha accolto Zlatan Ibrahimovic – Presidente di Kings League Italia – e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition.

Come funziona la Kings League? Tutte le squadre e i presidenti

Sono state svelate poi le dodici squadre partecipanti al campionato e i Presidenti che le guideranno:

Blur guiderà di nuovo gli Stallions dopo l’esperienza alla Kings World Cup in Messico

dopo l’esperienza alla Kings World Cup in Messico PirlasV avrà i suoi Punchers

Luca Campolunghi guiderà gli Zebras

GrenBaud con il GrenBaud Circus ,

, ZW Jackson alla guida del team Zeta

Er Faina ed En3rix capeggeranno il team Caesar

Marzaa il team TRM

Manuuxo invece guiderà i Gear7

Mirko Cisco sarà a capo degli Underdogs

Frenezy sarà a capo degli Alpac

Sergio Cruz e Off Samuel con il team Lotus

Fedez alla guida dei suoi Boomers

A proposito di Fedez, da segnalare una particolarità: Luciano Moggi sarà il vicepresidente della sua squadra, i Boomers. Moggi è stato lo storico direttore generale della Juventus dal 1991 al 2006, quando è stato coinvolto in Calciopoli con il club bianconero poi retrocesso in Serie B e il dirigente è stato radiato da qualsiasi ruolo in ambito sportivo in Italia.

Come funziona la Kings League? Un forma nuovo per l’Italia

Tornando alla Kings League, l’evento ha anche visto la partecipazione di campioni del calibro di Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti, che hanno dato il via al countdown in vista della finale. La Kings League Italia è una vera e propria rivoluzione. Mescolando la passione e la tradizione del calcio italiano con un intrattenimento innovativo, e coinvolgendo personaggi del mondo dei social, la competizione italiana punta a creare un’esperienza senza precedenti.

12 top streamer e content creator si sfideranno per il titolo capeggiando altrettante 12 squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia rappresentando diverse nazioni, valutati e scelti con attenzione durante i Tryouts ufficiali della Kings League. Partite veloci, regole fuori dagli schemi e un’attenzione totale all’intrattenimento faranno sì che ogni match diventi uno spettacolo imperdibile.

Come funziona la Kings League? Il via nel 2025

Affidandosi a questi elementi, la Kings League punta sul fenomeno dello “sportainment”, una fusione tra sport e intrattenimento. L’obiettivo della Kings League Italia è uno solo: far divertire i tifosi e renderli parte dell’intrattenimento offerto. Questo è il motivo dello streaming attraverso piattaforme digitali, di regole e format mai visti prima nel calcio così da creare un legame più stretto tra il pubblico e il gioco, dando vita a una community appassionata e variegata. La Kings League Italia prenderà il via ad inizio del 2025, a Milano.