Il Porto lancia un bond da 115 milioni di euro per rifinanziare il debito

Il Porto ha ufficializzato il lancio di un bond da 115 milioni di euro per rifinanziare il proprio debito. Il club del massimo campionato di calcio portoghese ha ricevuto il supporto di investitori istituzionali statunitensi. Nei primi tre anni la società dovrà pagare solamente gli interessi, mentre a partire dal 2028 inizierà i rimborsi annuali fino al 2049.

Si tratta di un bond a 25 anni – emesso da Dragon Notes, una sussidiaria del Porto – con un tasso di interesse annuo fisso del 5,62%. Con questa operazione, il club portoghese si assicura un finanziamento a lungo termine e riduce i costi complessivi del proprio debito.

I fondi raccolti saranno utilizzati per rifinanziare debiti esistenti e rafforzare le operazioni della società portoghese. Secondo il Porto, «questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e promuovere la crescita a lungo termine».

«L’emissione non è stata garantita né con l’attività dell’Estádio do Dragão, né con i diritti sui giocatori, a dimostrazione della fiducia degli investitori nella solidità del modello di business del club», ha concluso la società calcistica in un comunicato ufficiale.