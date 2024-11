Sky, oltre 4 milioni di spettatori tra la vittoria di Sinner e il GP di Barcellona

Domenica di grandi ascolti per la Casa dello Sport di Sky: protagonisti assoluti il tennis, con l’ultimo atto delle ATP Finals conquistato da Jannik Sinner, e la MotoGP, che ha visto Jorge Martin vincere il titolo 2024 a Barcellona.

A Torino, il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz – dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha ottenuto in total audience 1 milione 173 mila spettatori medi complessivi e 1 milione 800 mila spettatori unici, con il 6,4% di share tv. In evidenza anche gli approfondimenti: 1 milione 300 mila spettatori medi complessivi per la premiazione, 280 mila per lo studio pre gara e 497 mila per il post. Buoni ascolti anche per gli speciali “The Insider”, con 159 mila spettatori medi complessivi, e “Le Finals di Jannik”, che hanno ne hanno ottenuti 232 mila.

Grandi ascolti anche per i motori, con l’ultimo Gran Premio di MotoGP a Barcellona – dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8 – che ha raggiunto 3 milioni 100 mila spettatori medi complessivi. Su Sky, da segnalare l’ottima permanenza del 74% e il 7,1% di share tv: quello di Barcellona è il GP più visto su Sky e TV8 dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020.

Migliore ascolto stagionale per il Paddock Live pre gara, con 361 mila spettatori medi complessivi, e ottimo risultato anche per il post, con 274 mila spettatori medi complessivi. La stagione di MotoGP si chiude con una media di circa 725 mila spettatori medi complessivi, con una crescita del +12% rispetto al 2023.