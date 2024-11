Due top club si rinnovano: Ajax e Tottenham lanciano i loro nuovi loghi

Negli ultimi giorni, due top club europei hanno presentato ufficialmente i loro nuovi loghi. Si tratta di Ajax e Tottenham, che hanno annunciato un restyling della loro immagine. Il club olandese è tornato al passato, reintroducendo lo stemma utilizzato fino a 34 anni fa, mentre il club londinese si è limitato a una “rinfrescata” del logo già in uso.

Ajax Tottenham nuovi loghi – Cosa cambia per gli Spurs

Nel dettaglio, quello del Tottenham «è il culmine di un percorso di 9 mesi svolto insieme agli specialisti di branding sportivo di Studio Nomad, raccogliendo i contributi di oltre 300 tra giocatori attuali e passati, allenatori, membri chiave dello staff e gruppi di tifosi per comprendere a fondo cosa rappresenta il Tottenham Hotspur per loro».

«Il Tottenham Hotspur ha compiuto un passo senza precedenti nel 2006 modernizzando la propria identità con la semplificazione dello stemma intorno al suo famoso gallo, che da allora campeggia da solo in modo minimalista e iconico, un approccio che molti altri club stanno ora adottando. Oggi, il gallo è più fiero che mai e si accompagna a una versione in silhouette che consente un’espressione più giocosa del marchio», si legge in un comunnicato.

E’ stato reintrodotto il monogramma THFC, un simbolo molto amato dai tifosi degli anni ’50, che ha avuto un ruolo importante sullo stemma del Club per molti anni. Sono stati inoltre introdotti colori e motivi ispirati agli elementi iconici del passato del club, insieme a una serie di simboli distintivi sviluppati per celebrare caratteristiche storiche chiave.

Anche il carattere tipografico iconico del club è stato rinnovato, trasformandolo da un singolo font a una famiglia di caratteri dinamici e variabili, inconfondibilmente Spurs. I nuovi elementi consentono un approccio più audace e giocoso al marchio del Tottenham, adattandolo ai numerosi canali su cui è ora presente, con particolare attenzione alla chiarezza negli ambienti digitali. «Il risultato è un marchio aggiornato che rimane fedele alla ricca storia del Tottenham Hotspur e al tempo stesso offre la flessibilità per abbracciare il futuro», concludono gli Spurs.

Ajax Tottenham nuovi loghi – La rivoluzione dei Lancieri

Guardando invece all’Ajax, il logo classico «tornerà ufficialmente a essere l’emblema del club a partire dalla stagione 2025/2026. Di conseguenza, il logo classico comparirà nuovamente sulle maglie da gioco dopo 34 anni», si legge in una nota ufficiale dei Lancieri.

Il CEO Menno Geelen ha spiegato le ragioni di questa scelta: «L’Ajax celebrerà il suo 125° anniversario il 18 marzo. Durante i festeggiamenti, annunceremo il ritorno del logo classico. Sappiamo che la maggior parte dei nostri tifosi ha desiderato questo momento per anni, e abbiamo ritenuto che il 125° anniversario fosse l’occasione perfetta per restituire il logo classico ai nostri tifosi e a noi stessi».

Il ritorno del logo classico sarà celebrato oggi in una Johan Cruijff ArenA sold out, dove le Legends dell’Ajax affronteranno quelle del Real Madrid. Il logo classico sarà visibile ufficialmente a partire dalla stagione 2025/2026. Da quel momento, verrà gradualmente implementato in tutte le espressioni del club.