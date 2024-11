L’Arabia svela lo Stadio King Salman: pronto nel 2029, avrà 92mila posti

La Royal Commission di Riyadh e il Ministero dello Sport hanno presentato lo Stadio King Salman e il relativo Masterplan, progettati da Populous. Questa struttura è destinata a diventare lo stadio di maggiore capienza dell’Arabia Saudita e uno dei più grandi impianti sportivi del mondo.

Lo stadio, il cui completamento è previsto per la fine del 2029, sarà la sede principale della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita e ospiterà altri grandi eventi sportivi e di intrattenimento nazionali e internazionali. Situato nella parte settentrionale di Riyadh, sulla King Salman Road, adiacente al King Abdulaziz Park, il progetto dello stadio comprenderà una serie di impianti sportivi, aree commerciali e strutture ricreative.

A ispirare il progetto è il paesaggio naturale dell’Arabia Saudita. Ogni sede prevista all’interno del masterplan rappresenta simbolicamente un seme che germoglia, rompe la superficie della terra e sale: un intervento trasformativo che s’ispira ai meccanismi della natura. Questa “semina” simboleggia l’impegno dell’Arabia Saudita nel coltivare e far crescere la partecipazione sportiva in tutto il Paese, dal livello base a quello d’eccellenza.

Lo stadio principale avrà una totale di oltre 92.000 posti a sedere, con servizi che comprendono una tribuna d’onore (royal box), suite esclusive, skybox e lounge, 300 posti VVIP e 2.200 posti VIP. L’impianto sarà dotato di schermi interni, giardini e un percorso pedonale sul tetto con vista panoramica sul King Abdulaziz Park.

Sono incluse nel masterplan: strutture commerciali, campi di calcio per l’allenamento, zone per i tifosi, un centro acquatico con una piscina olimpionica e uno stadio di atletica. Inoltre, lo sviluppo prevede un palazzetto dello sport al coperto e un parco sportivo per la comunità dedicato a pallavolo, pallacanestro, padel e altro. Una pista per attività sportive, lunga 9 chilometri, collegherà queste strutture al King Abdulaziz Park.

Nuovo stadio King Salman – Il design del Masterplan

Il masterplan dello Stadio King Salman è una visione completa, che integra innovazione architettonica e design comunitario, per creare un luogo iconico dedicato ad eventi nazionali e internazionali. Il cuore del progetto è lo stadio, che sarà una destinazione vivace e dinamica per la popolazione, gli atleti e gli appassionati di sport. Per la città di Riyadh sarà un luogo di vivace aggregazione e insieme un centro sportivo di livello mondiale. Il design privilegia la flessibilità, consentendo una transizione fluida tra eventi e uso quotidiano, assicurando l’utilizzo degli edifici e delle infrastrutture tutto l’anno.

Oltre allo stadio, il masterplan comprende uno stadio di atletica, con un campo di allenamento principale e altri campi associati, cuore della sua offerta sportiva d’élite. È stato inoltre previsto un parco sportivo per la comunità, al fine di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. Il progetto comprende inoltre elementi complementari come un centro acquatico e palazzetti dello sport polifunzionali.

Il piano regolatore integra perfettamente lo stadio con il Parco King Abdulaziz, attraverso pratiche edilizie sostenibili e un approccio ponderato e armonizzato con la pianificazione urbana. Pareti e tetti verdi collegano lo stadio agli spazi naturali circostanti attraverso una vallata di raccordo.

Shireen Hamdan, General Manager di Populous KSA, ha dichiarato: «Il King Salman Stadium, con il suo Masterplan, è una destinazione innovativa e iconica che fonderà armoniosamente il mondo dello sport con la bellezza della natura. Oltre a creare strutture sportive all’avanguardia, questo progetto mira a unire attività atletiche e ambiente, ispirando tutti coloro che lo frequenteranno. Per raggiungere questo obiettivo, i team di progettazione si sono ispirati a pattern e elementi naturali. Il design riflette questo impegno a realizzare infrastrutture all’avanguardia, omaggio alla connessione intrinseca tra sviluppo sostenibile, attività umana e mondo naturale».

Nei giorni delle partite, sfavillanti passerelle paesaggistiche permetteranno l’accesso allo stadio. Quando non si terranno incontri invece, queste strutture si trasformeranno in spazi dinamici, ospitando varie offerte commerciali.

Nuovo stadio King Salman – La tribuna dell’impianto

I posti a sedere dello Stadio King Salman sono stati pensati per essere il più compatti possibile, in modo da offrire un’ottima esperienza agli spettatori e un’atmosfera intima. La tribuna è stata progettata per soddisfare i più recenti requisiti del calcio internazionale. Il progetto prevede una capacità complessiva di oltre 92.000 posti a sedere per gli sport su campo. Sarà possibile inoltre ospitare anche altri tipi di eventi.

La tribuna ospita spettatori Royal, VVIP, VIP e hospitality nell’area ovest, con ulteriori postazioni hospitality sul lato est. Inoltre, un anello continuo di skybox circonda l’intero impianto. Gli spettatori in general admission si collocheranno nei livelli superiore e inferiore sopra e sotto i posti hospitality della tribuna. Le aree di accesso sono progettate per facilitare la circolazione di un gran numero di persone, offrendo un’esperienza inclusiva e senza barriere per tutti.

L’Arabia Saudita si prepara a ospitare una serie di importanti eventi internazionali, tra cui i Mondiali del 2034, per i quali è l’unico Paese candidato: diversi stadi chiave progettati da Populous mostreranno la grandezza sportiva del Paese. Tra questi, il Prince Mohammed bin Salman Stadium, il King Fahad International Stadium e l’Aramco Stadium. Insieme, questi edifici costituiscono la spina dorsale dell’ecosistema sportivo locale, e forniscono strutture e infrastrutture di livello mondiale progettate per supportare un’ampia gamma di eventi sportivi.

Mark Craine, Direttore Senior di Populous e Architetto Responsabile del progetto, ha dichiarato: «Populous ha messo a disposizione tutto il peso dei suoi 40 anni di esperienza globale per l’ambizioso progetto di un nuovo stadio di rilevanza mondiale in Arabia Saudita. È stato progettato in piena conformità con gli standard FIFA, il che significa che potrà ospitare partite al più alto livello, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per ospitare una gran varietà di eventi. Lo stadio si integrerà perfettamente con un più ampio piano regolatore che fonde architettura e paesaggio, paesaggio e architettura, per creare un nuovo polo sportivo a Riyadh».