Italia, con la Francia record storico di incasso per una gara della Nazionale

San Siro ha accolto ieri sera l’Italia con un record. Se dal punto di vista degli spettatori, i 68.158 non rappresentano la partita della Nazionale con il più alto numero di presenti dal 2018 a oggi, discorso diverso per quanto riguarda invece l’incasso.

Fra gli spettatori anche diverse leggende Azzurre, fra cui Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i Campioni del Mondo del 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso.

Incasso Italia Francia San Siro – Record storico per una partita casalinga della Nazionale

Italia-Francia è la gara casalinga degli Azzurri con più pubblico dal 2018, quando a San Siro arrivò il Portogallo di Cristiano Ronaldo per la sfida di Nations League del 17 novembre. In quell’occasione sugli spalti di San Siro erano presenti ben 73mila spettatori, visto che erano aperti anche i settori del terzo anello. Da quella data, nelle sfide disputate in Italia gli azzurri non sono andati oltre i 58mila spettatori presenti a San Siro un anno fa per la sfida contro l’Ucraina. E anche considerando l’Olimpico, il primato recente sono i 56mila spettatori presenti a Italia-Macedonia del Nord nel novembre di un anno fa.

Ma per la sfida di ieri sera si è registrato un altro record, quello relativo al botteghino. Infatti, grazie agli oltre 68mila spettatori si è registrato il più alto incasso della storia delle partite casalinghe dell’Italia: 1.652.799 euro.