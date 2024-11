Il risultato dell’Italia non è stata l’unica cosa negativa che si è vista nella serata di ieri a San Siro. Sin dai primissimi minuti della partita con la Francia, si è notato un manto erboso tutt’altro che perfetto. E con il passare del tempo la situazione è andata via via peggiorando.

E i prossimi appuntamenti stagionali non prospettano certo un programma tranquillo per il campo del Meazza, che come noto ospita almeno due partite a settimana fra Inter e Milan, a cui vanno aggiunti tutti gli impegni di Champions League delle due squadre milanesi, quelli di Coppa Italia e quando capita – come accaduto appunto ieri – anche le sfide della Nazionale di Luciano Spalletti.

San Siro calendario partite – Riposo solo nel 2025

Superata Italia-Francia, San Siro sarà il teatro di un’altra grande classica come Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre alle ore 18.00. Da lì un totale di 10 partite che chiuderanno il 2024 nel giro di circa un mese, un tour de force che metterà a dura prova il terreno di gioco dell’impianto milanese. Ecco l’elenco delle sfide in programma al Meazza:

Milan-Juventus sabato 23 novembre (Serie A)

Inter-Lipsia martedì 26 novembre (Champions League)

Milan-Empoli sabato 30 novembre (Serie A)

Milan-Sassuolo martedì 3 dicembre (Coppa Italia)

Inter-Parma venerdì 6 dicembre (Serie A)

Milan-Stella Rossa mercoledì 11 dicembre (Champions League)

Milan-Genoa domenica 15 dicembre (Serie A)

Inter-Udinese giovedì 19 dicembre (Coppa Italia)

Inter-Como lunedì 23 dicembre (Serie A)

Milan-Roma domenica 29 dicembre (Serie A)

Finito questo giro di impegi, San Siro tornerà a ospitare una partita l’11 gennaio, vista la contemporanea presenza di Inter e Milan alla Final Four della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio 2025. Torneo che concederà un po’ di riposo al campo del Meazza, che proprio in quei giorni potrebbe essere soggetto a lavori di manutenzione del proprio manto erboso.