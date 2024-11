Il portale d’inchiesta Josimar: «Mandati di comparizione a 777 Partners per riciclaggio di denaro»

Mandati di comparizione sono state inviati ai dipendenti del fondo di investimento 777 Partners e di A-CAP nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Lo ha rivelato il portale di inchiesta norvegese Josimar.

L’indagine, iniziata mesi fa, è il frutto di una collaborazione tra la Securities and Exchange Commission (SEC), l’FBI e l’Homeland Security, ed è guidata dall’assistente procuratore del Distretto Meridionale di New York, Nicolas Roos. Questa indagine potrebbe avere implicazioni significative per le squadre di calcio che facevano parte di una delle più note multiproprietà in ambito sportivo.

777 Partners aveva costruito un impero calcistico acquistando partecipazioni in club come Standard Liegi, Genoa, Hertha Berlino, Vasco da Gama, Red Star Paris, Melbourne Victory e Siviglia. Tuttavia, non controlla più nessuno di questi investimenti: il principale creditore di 777, A-CAP, ha rilevato queste partecipazioni quando la società di investimento con sede a Miami ha iniziato ad avere problemi. Questo collasso è stato innescato da una causa intentata dal creditore londinese Leadenhall Capital, che ha accusato 777 di una frode da 600 milioni di dollari, sostenendo che A-CAP fosse complice, accusa negata dalla stessa società.

L’indagine del DOJ rappresenta una preoccupazione per tutte le parti coinvolte, comprese le società calcistiche. Fonti hanno confermato a Josimar che sono stati emessi diversi mandati di comparizione per convocare in tribunale vari soggetti e raccogliere testimonianze. Gli investigatori stanno esaminando se i fondi degli assicurati delle compagnie di assicurazione di A-CAP siano stati investiti correttamente.

Un portavoce vicino alla questione ha dichiarato che, in un contesto regolamentare, è normale che le autorità indaghino su eventi come quelli accaduti in 777 Partners. Ha inoltre sottolineato che A-CAP ha collaborato attivamente con le autorità e non ha ricevuto alcuna notifica che la indichi come obiettivo dell’indagine.

A-CAP sta cercando di vendere le partecipazioni calcistiche di 777 Partners, e ha incaricato la banca d’investimento Moelis di gestire il processo. Nonostante alcuni colloqui produttivi, tra cui una recente visita in Italia del direttore di Moelis, Paul Mann, per trattative riguardanti il Genoa, finora nessuna offerta concreta è andata a buon fine.