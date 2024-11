Neymar-Al Hilal, separazione sempre più vicina: quanto è costato il brasiliano dal suo arrivo

Acquistato nell’estate 2023 per una cifra record di 90 milioni di euro, il trasferimento di Neymar dal PSG all’Al-Hilal rappresenta ancora oggi l’operazione più costosa nella storia del calcio arabo. Il fuoriclasse brasiliano, però, non è riuscito a ripagare le aspettative, trasformando quello che doveva essere un investimento strategico in un evidente fallimento sia dal punto di vista economico che sportivo per il club di Riyadh.

Con un ingaggio monstre di 80 milioni di euro a stagione, più bonus contrattuali e introiti da sponsorizzazioni (20 milioni per tre mensilità aggiuntive fino a novembre e 40 milioni derivanti dai suoi post sui social media), Neymar è stato infatti un peso più che una risorsa.

Neymar costo Al Hilal – Solo 428 minuti giocati in un anno e mezzo: tutti i conti

In un anno e mezzo, l’ex stella di Barcellona e PSG ha disputato appena 7 partite ufficiali con l’Al-Hilal, totalizzando 428 minuti in campo, con un bottino di 1 gol e 2 assist. La scorsa stagione, una grave rottura del legamento crociato lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Tornato a giocare a metà ottobre, Neymar ha collezionato due presenze nell’attuale Champions League asiatica, ma un infortunio muscolare alla coscia lo ha nuovamente fermato, costringendolo a uno stop che si protrarrà fino a dicembre. Questo ennesimo incidente non ha fatto che peggiorare una situazione già critica, sia per il giocatore che per il club.

Secondo i calcoli riportati dal portale britannico GiveMeSport, Neymar è costato al club arabo:

120 milioni di euro per ogni gol segnato;

40 milioni di euro per ogni assist servito;

17.142.857 euro per ogni partita giocata;

306.122 euro per ogni tocco di palla;

280.374 euro per ogni minuto giocato.

Questi calcoli non includono benefit come jet privati, ville di lusso e altri privilegi, che innalzano ulteriormente il bilancio negativo.

Il declino di Neymar si riflette in modo evidente anche nel suo valore di mercato. Stando ai dati di Transfermarkt, il 32enne ha vissuto un crollo vertiginoso negli ultimi tempi: da un picco di 180 milioni di euro nel 2018, la sua valutazione era scesa a circa 80 milioni prima del trasferimento in Arabia Saudita. Oggi, dopo un anno di sostanziale inattività e con tanti problemi fisici, il suo valore è diminuito ulteriormente, attestandosi intorno ai 30 milioni di euro.

Nonostante le risorse apparentemente illimitate delle squadre della Saudi Pro League, l’acquisto di Neymar si sta rivelando un’operazione difficile da giustificare sia dal punto di vista economico che tecnico. La probabilità di una separazione tra il brasiliano e l’Al-Hilal alla fine della stagione cresce giorno dopo giorno.

Dal Brasile arrivano voci su un possibile ritorno al Santos, il club che ha lanciato Neymar nel calcio professionistico. I tifosi del Peixe sognano di rivederlo in campo con la maglia bianconera già a gennaio 2025. Tuttavia, non va sottovalutata la pista MLS, con l’Inter Miami di David Beckham pronta a inserirsi nella trattativa. In Florida, Neymar potrebbe ricomporre lo storico tridente MSN insieme a Messi e Suarez, regalando ai tifosi americani una nuova era di spettacolo calcistico.