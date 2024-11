Nations League, Italia al secondo posto: i possibili avversari nei quarti di finale

Il rendimento perfetto dell’Italia in Nations League si è scontrato con la Francia. I galletti di Didier Deschamps sono usciti da San Siro con la vittoria per 3-1, grazie alla doppietta dell’ex Juventus Adrien Rabiot, e si sono aggiudicati il primo posto del girone 2 della Lega A.

Niente da fare per l’Italia di Luciano Spalletti che ha provato a tornare in partita con la rete dell’1-2 firmata da Andrea Cambiaso e ora dovrà affrontare ai quarti di finale una delle altre tre capoliste della Lega A. E sicuramente non sarà una doppia sfida semplice per Donnarumma e compagni.

Infatti, sul percorso degli Azzurri verso la Final Four (che garantisce inoltre di essere inseriti nei gironi da quattro squadre per le qualificazioni Mondiali) ci sarà una fra Portogallo, Spagna e Germania. Lo scopriremo al momento del sorteggio che si terrà venerdì 22 novembre.

Uno scenario di certo non favorevole e completamente ribaltato rispetto alle prospettive prima della gara di San Siro contro la Francia. In quel momento, oltre alle sicurezze tecniche e tattiche date dalla vittoria proprio contro i transalpini e dal successo di giovedì in casa del Belgio, l’Italia era a un passo dal primo posto (bastava un pari o una sconfitta dal minimo scarto) con la possibilità di incontrare una delle altre tre nazionali qualificate seconde (la Francia non poteva essere pescata nuovamente).

E la lotta per il secondo posto negli altri tre gironi vede in lotta le seguenti squadre: una fra Croazia, Polonia o Scozia, Olanda o Ungheria e Danimarca o Serbia. Una situazione completa opposta rispetto a quella che l’Italia dovrà fronteggiare a marzo con gara di andata il 20 e il ritorno cinque giorni dopo.