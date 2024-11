Franchi, stop a ruspe e terra in vista: cantieri nascosti per Fiorentina-Inter

Mentre la Fiorentina di Raffaele Palladino sta volando in campionato, grazie al rendimento sottoporta di un ritrovato Moise Kean, i cantieri dello stadio Franchi continuano a destare malumore nella dirigenza e proprietà viola.

Come riporta l’edizione odierna del La Nazione, i rappresentanti dei club e quelli del Comune continuano a lavorare insieme per trovare una soluzione e rendere più accettabile il colpo d’occhio che i grandi cantieri nello stadio cittadino restituiscono ogni volta che si gioca una partita al Franchi. Soprattutto in vista di un altro grande big match come quello contro l’Inter.

Si sta pensando, infatti, ad allestire un maxi pannello che nasconda agli spettatori ruspe e transenne. Ma si tratta comunque di un’operazione da far concialiare necessariamente con la sicurezza del cantiere stesso che è ovviamente la priorità. Trattandosi di una struttura particolarmente grande per erigerla e sostenerla in modo adeguato servirebbero dei grossi blocchi di cemento ai lati della stessa. Il problema è che gli spazi, tra confine del campo di gioco, spazi pubblicitari e inizio del cantieri sono assai risicati.

Ad ogni modo i tecnici del Comune hanno già effettuato un sopralluogo in questi giorni e la stessa Fiorentina sarebbe entrata in azione con forza per trovare una soluzione. La copertura insomma dovrebbe essere questione di settimane e, anche se nessuno si sbilancia nel confermarlo ufficialmente, potrebbe essere già realtà per la sfida di domenica 1 dicembre quando al Franchi arriverà l’Inter di Simone Inzaghi. Ancora incertezza sul materiale e sul colore della copertura. Non si esclude ovviamente che il viola sia la tonalità dominante anche se probabilmente compariranno anche i nomi di eventuali sponsor coinvolti nel finanziamento del progetto.