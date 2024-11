Ligue 1, crollano i diritti tv con il nuovo ciclo: ricavi a -60% per i club francesi

Crollano i ricavi da diritti televisivi per i club della Ligue 1, il massimo campionato di calcio in Francia. Il ciclo 2024-2029 (la cui prima stagione è attualmente in corso) sarà coperto da DAZN e da beIN Sports. La piattaforma di Blavatnik trasmette 8 gare a giornata in esclusiva, mentre la nona sfida va in onda sui canali dell’emittente qatariota.

L’assegnazione dei diritti della competizione in Francia è arrivata a un passo dal via dal campionato, al termine di un’asta complicata e che ha visto la Ligue 1 in difficoltà nel trovare i partner per la trasmissione della competizione. Il torneo – tra le altre cose – non è visibile neanche in Italia, dopo che negli ultimi cicli i diritti sono stati nelle mani di Sky, DAZN e Mediaset Premium.

L’intesa per la Francia con DAZN e beIN si è chiusa sulla base di circa mezzo miliardo a stagione, da dividere tra i 400 milioni di euro messi sul piatto dalla piattaforma di sport in streaming e i 100 milioni annui dell’emittente fondata da Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain.

Cifre che hanno portato a un netto calo dei ricavi da diritti tv per i club, come specificato per esempio dal Lione, che ha evidenziato questa riduzione nei conti del primo trimestre dell’anno, chiuso al 30 settembre 2024. «I diritti TV della LFP/FFF ammontano a 2,8 milioni di euro rispetto ai 7 milioni di euro al 30/09/23 (-61%)», si legge nel documento.

«A seguito dell’accordo concluso tra DAZN e la LFP per il ciclo 2024-2029, Eagle Football Group, come tutti gli altri club di Ligue 1, subisce la riduzione complessiva delle entrate derivanti dai diritti TV nazionali rispetto al ciclo precedente (circa -60%), sulla base della guida provvisoria di ripartizione approvata dal Consiglio di amministrazione della LFP (Ligue de Football Professionnel) il 2 agosto 2024», conclude il Lione nella trimestrale.