Una crisi senza fine: ecco chi sono i peggiori per rendimento in casa Roma

Eppure, la Roma, negli ultimi tre anni, ha conseguito ottimi risultati nelle competizioni UEFA, con la vittoria della Conference League e la finale raggiunta in Europa League, mentre è in campionato che il cammino giallorosso si è rivelato al di sotto delle aspettative. Il dodicesimo posto in classifica nella Serie A 2024/25 è, indubbiamente, troppo poco.

I tifosi giallorossi stanno vivendo i fantasmi proprio di quella stagione, esattamente venti anni dopo, con alcune ricorrenze che spaventano i supporter del club capitolino. Nell’anno solare 2024 sono arrivati, con l’esonero di pochi giorni fa di Juric , ben tre cambi in panchina : prima la dolorosa separazione da Mourinho , poi quella ancora più drammatica da De Rossi, per poi arrivare a quella ormai scontata con il tecnico croato. E ora il ritorno, per la seconda volta, di Ranieri, “traghettatore” nel cuore della Curva Sud.

FX Roma crisi – Da Pellegrini a Paredes: il podio dei worst performer

Analizzando la squadra giallorossa in piattaforma, è immediato rilevare come a “tradire” siano stati i giocatori con maggiore qualità della rosa. Il peggiore per rendimento da inizio campionato è Lorenzo Pellegrini (PEL07), il capitano della squadra, che ha visto calare la propria quotazione di un -19,1%.

Il numero sette della Roma ha, da sempre, diviso la tifoseria: c’è chi lo vede come erede designato di Totti e De Rossi, sia per le sue qualità che per la sua militanza nel club dalle giovanili; c’è chi, invece, lo critica aspramente per “poca cattiveria” in campo e una personalità che non viene fuori nelle partite di cartello.

Arrivati alla dodicesima giornata, Pellegrini ha deluso le aspettative con zero gol e due assist, troppo poco per un trequartista. Non meglio ha fatto in Nazionale, con l’espulsione diretta nel match contro il Belgio che ha causato l’inferiorità numerica degli Azzurri per oltre un tempo.