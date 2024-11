UEFA, Team e Relevent in corsa per i diritti tv delle coppe dal 2027

Le agenzie Team Marketing e Relevent Sports Group sono le due candidate rimaste in lizza per vendere i diritti delle competizioni per club UEFA a partire dalla stagione 2027/28. Lo scrive la rivista SportBusiness, ricordando che le due agenzie sono quelle a cui la UEFA si è affidata per la gestione dei diritti televisivi e commerciali per il ciclo 2024-2027.

Entrambe le agenzie sono state invitate a presentare le loro proposte a UEFA e all’Associazione dei Club Europei (ECA) in Svizzera alla fine del mese scorso e sono state selezionate per la fase successiva. Facevano parte di un gruppo di almeno cinque agenzie di marketing sportivo di alto livello che hanno rispettato la scadenza del 10 settembre per la presentazione delle offerte.

Nell’ultimo bando di gara lanciato dalla UEFA e dall’ECA a fine 2021, Team perse i diritti tv per gli Stati Uniti a favore di Relevent, pur mantenendo il mandato per la vendita dei diritti commerciali della Champions League, dell’Europa League e della Conference League a livello globale. Molti esperti del settore ritengono che questo nuovo processo possa produrre un risultato simile, con una possibile espansione dei diritti tv di Relevent.

Il bando per la vendita globale di diritti di trasmissione, commerciale, licenze e sponsorizzazioni, lanciato il 18 luglio, permetteva ai candidati di presentare offerte per un periodo di tre o sei stagioni: dal 2027/28 al 2029/30 o dal 2027/28 al 2032/33. Il processo di selezione è gestito dalla UEFA Club Competitions SA (UCCSA), la joint venture creata dalla UEFA e dall’ECA. Finora, sono stati fatti pochi progressi nello sviluppo dell’operazione commerciale che permetterebbe all’organismo di vendere internamente i diritti nel prossimo ciclo.

Il processo competitivo del ciclo 2024-2027 ha tuttavia rappresentato un cambiamento rispetto alle estensioni automatiche basate sulle prestazioni riservate in passato a Team. L’assegnazione dei diritti tv statunitensi a Relevent ha interrotto il monopolio di 30 anni che Team aveva sui diritti commerciali globali per le competizioni UEFA per club. Attualmente, Team non offre una garanzia minima a UEFA, lavorando invece su un modello basato su commissioni.

Relevent garantisce invece un minimo di 250 milioni di dollari a stagione per i diritti tv negli Stati Uniti. L’agenzia ha ottenuto inizialmente un mandato di tre stagioni, esteso poi a un massimo di sei (dal 2024/25 al 2029/30), dopo che le emittenti statunitensi avevano espresso la disponibilità a pagare aumenti significativi se i diritti fossero stati disponibili per un periodo più lungo.

È stato così siglato un accordo di sei anni per i diritti in lingua inglese, del valore di 1,5 miliardi di dollari, con Paramount per il mercato statunitense. I diritti in lingua spagnola sono stati venduti a TelevisaUnivision per tre stagioni, dal 2024/25 al 2026/27. Per Team, assicurarsi i diritti per sei stagioni significherebbe maggiore stabilità e una migliore pianificazione per i cicli di vendita futuri.

In condizioni di mercato difficili, Team ha generato aumenti nella maggior parte dei principali mercati dei diritti tv dei cosiddetti campionati “big five” come Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito durante il ciclo 2024-2027. UEFA Club Competition ha dichiarato di attendersi che le agenzie vincitrici inizino a vendere i diritti a emittenti e sponsor prima del secondo trimestre del 2025.