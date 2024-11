ATP Finals, Alcaraz Zverev in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Alcaraz Zverev in streaming gratis? Questa pomeriggio, alle ore 14.00, Carlos Alcaraz e Aleksander Zverev si sfideranno sul cemento di Torino per il terzo e ultimo match della fase a gironi del torneo ATP che mette di fronte i migliori tennisti al mondo per l’anno 2024. Entrambi sono a caccia della qualificazione per le semifinali, dove il tedesco ha già un piede e mezzo, mentre lo spagnolo deve assolutamente vincere vista la sconfitta all’esordio contro Ruud.

Un evento che ha catalizzato l’entusiasmo del pubblico, e da venerdì la biglietteria del torneo ha annunciato il tutto esaurito, non ci sono più tagliandi disponibili dei 183.000 che erano stati messi a disposizione, con la capienza aumentata a 14.000 (rispetto ai 12.500 delle prime tre edizioni) dopo i lavori di riassetto delle tribune della Inalpi Arena. E in Italia, sotto la spinta prima degli Australian Open, poi del numero 1 in classifica e infine degli Us Open, sono stati venduti 30.000 biglietti in più rispetto al 2023. Sul mercato secondario, quello delle rivendite online, un ingresso per i giorni delle partite del gruppo è arrivato a costare anche 600 euro, mentre per la finale di domenica prossima si sono toccati i 1.500 euro.

I due tennisti si scontrano per la 11esima volta nella loro carriera. Il bilancio parla di un’assoluta parità fra i due visto che si trovano a cinque vittorie a testa. Sul cemento, stessa superficie di questa sfida, però è Zverev a balzare davanti nei confronti diretti, visti suoi quattro successi su sei sfide in totale. Bilancio di 3-1 in favore di Alcaraz, invece, sulla terra rossa, superficie preferita dallo spagnolo.

Alcaraz Zverev in streaming gratis? Come seguire il match in diretta

La partita fra Alcaraz e Zverev alle ATP Finals non sarà visibile in chiaro, come è successo per tutte le sfide che hanno visto protagonista Jannik Sinner. L’incontro sarà trasmesso, invece, su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

Per lo streaming, tutti gli abbonati della tv satellitare di proprietà di Comcast potranno seguire la sfida su Sky GO. Diretta anche sulla piattaforma streaming NOW, che comprende tutti i contenuti di Sky.