ATP Finals, Sinner attende l'altro semifinalista: le possibili combinazioni

Jannik Sinner non ha deluso le attese e dopo aver battuto de Minaur e Fritz, ha superato, sempre con il punteggio di 2-0, Daniil Medvedev, centrando il passaggio alle semifinali delle ATP Finals da primo del girone.

Ora, il tennista italiano numero uno del ranking ATP attende il suo avversario, che sarà il secondo classificato dell’altro girone del torneo. A un turno dalla fine della fase a gironi, con in programma le sfide Zverev-Alcaraz e Ruud-Rublev, la situazione del raggruppamento Newcombe è questa:

Alexander Zverev (Ger) 2 vittorie-0 sconfitte (set 4-0, game 25-17) Casper Ruud (Nor) 1-1 (set 2-2, game 22-19) Carlos Alcaraz (Spa) 1-1 (set 2-2, game 19-22) Andrey Rublev (Rus) 0-2 (set 0-4, game 17-25)

Per il secondo posto sono aperte tutte e quattro le possibilità. Partiamo dall’attuale ultimo in classifica Rublev. Per vedere il russo in semifinale contro Sinner si parte dalla sfida delle 14.00 fra Zverev e Alcaraz. Per tenere vive le proprie speranze, Rublev deve tifare per una vittoria per 2-0 del tedesco, che passerebbe così primo, per poi sconfiggere, sempre per 2-0, Ruud in serata. Ma non è finita qui, visto che in questo caso al secondo posto ci sarebbero ben tre tennisti e allora si procederebbe al conteggio dei game vinti e persi.

Avversario Sinner semifinale ATP Finals – Le combinazioni per Alcaraz secondo

Lo scontro più atteso sicuramente è quello fra Alcaraz e Sinner. Ma anche qui le combinazioni di vederlo già in semifinale non sono molte e si restringono alle seguenti:

Alcaraz vince in due set e Ruud superi Rublev sempre in due set: calcolo game vinti e persi per tutti e quattro i giocatori del girone

e sempre in calcolo game vinti e persi per tutti e quattro i giocatori del girone Alcaraz viene battuto da Zverev in tre set con Rublev vittorioso in due contro Ruud : Zverev primo e Alcaraz secondo

in con : Zverev primo e Alcaraz secondo Alcaraz sconfitto in due set con Rublev sempre vittorioso per due set: Zverev primo e calcolo game vinti e persi fra Alcaraz, Ruud e Rublev.

Avversario Sinner semifinale ATP Finals – Le combinazioni per Zverev secondo

Passiamo al capolista attuale del raggruppamento, quello Zverev che sembra essere tornato ai massimi livelli proprio sul cemento di Torino. Ovviamente in caso di vittoria, con qualsiasi punteggio, contro Alcaraz, il tedesco sarebbe primo, andando a incontrare Fritz in semifinale. Prima piazza però non blindata, e anche la qualificazione non è del tutto certa. Zverev può arrivare secondo in caso di sconfitta con Alcaraz, quindi andare dietro allo spagnolo per lo scontro diretto. In questo caso bisognerebbe aspettare la sfida delle sera che potrebbe portare Zverev al secondo post se:

Vince Rublev contro Rudd

Vince Ruud in due set, dopo che Zverev ha perso contro Alcaraz sempre in due set. Qui si andrebbe al calcolo dei game, dove però il tedesco è nettamente davanti a tutti.

Avversario Sinner semifinale ATP Finals – Le combinazioni per Ruud secondo

Ed eccoci alla valutazione riguardante l’attuale secondo classificato Ruud. Al momento, proprio il norvegese è l’avversario più probabile per Sinner. Il norvegese si qualificherebbe come secondo:

Sconfitta di Alcaraz e successo di Ruud

e Sconfitta contro Rublev in tre set con vittoria di Zverev con Alcaraz

in con Vittoria contro Rublev in tre set e vittoria di Alcaraz sempre in tre set

e Vittoria in due set e successo di Alcaraz in tre

e Vittoria in due set e Alcaraz batte Zverev in due. Si andrebbe al calcolo dei game, tranne che per Rublev che sarebbe eliminato

Insomma, prima di scendere in campo per l’ultimo turno, l’avversario più probabile per Sinner è proprio il norvegese Casper Ruud, attuale numero sei del ranking ATP. Dall’altra parte Fritz potrebbe trovarsi di fronte Zverev, con Carlos Alcaraz eliminato alla fase a gruppi. Ma sarà il campo, come sempre, a decidere, con tutti i tennisti che si possono ancora qualificare.