ATP Finals 2024, Sinner vince il suo girone e attende: il tabellone del torneo

Le ATP Finals hanno preso il via. Il torneo, che tra gli azzurri vede impegnati il numero uno del ranking ATP Jannik Sinner nel singolo, è partito ufficialmente il 10 novembre e si concluderà esattamente una settimana dopo con la finale.

La manifestazione è ospitata per il quarto anno di fila a Torino, e si terrà all’Inalpi Arena, dove gli otto tennisti, e le otto coppie, che hanno conseguito la qualificazione tramite ranking daranno spettacolo ai presenti sugli spalti. Le emozioni delle ATP Finals raggiungeranno anche le case degli italiani che optano per godere dello spettacolo comodamente dal divano: ecco le varie possibilità per fruire delle gare offerte sul mercato.

Tabellone ATP Finals 2024 – Gli otto partecipanti

Oltre a Jannik Sinner, sul cemento di Torino scenderanno in campo altri sette grandi tennisti che si sfideranno per portarsi a casa l’ultimo grande torneo della stagione, che l’anno scorso è finito nella grandiosa bacheca di Novak Djokovic. Il serbo non ci sarà anche quest’anno ed ecco l’elenco dei partecipanti:

Jannik Sinner

Aleksander Zverev

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Taylor Fritz

Casper Ruud

Andrey Rublev

Alex de Minaur

Tabellone ATP Finals 2024 – La prima fase a gironi

Come è ormai noto, le ATP Finals sono strutturate in maniera diversa rispetto ai tornei individuali durante la stagione, ma ripercorre la struttura dei gironi nella prima fase, che nel mondo del tennis è caratteristica principale della Coppa Davis. Quindi, gli otto tennisti partecipanti sono stati divisi in due gironi da quattro, con i primi due di ogni raggruppamento che accederanno alla fase finale che inizierà quindi con le semifinali.

GRUPPO A

Sinner 3 incontri vinti (6 set vinti)

Fritz 2 incontri vinto (4 set vinti)

Medvedev 1 incontro vinti (2 set vinti)

de Minaur 0 incontri vinti (1 set vinto)

GRUPPO B

Zverev 2 incontri vinti (4 set vinti)

Ruud 1 incontro vinto (2 set vinti)

Alcaraz 1 incontro vint0 (2 set vinti)

Rublev 0 incontri vinti (0 set vinti)

Dove vedere ATP Finals 2024 – Sky, la casa del tennis Nel contesto di un ricco palinsesto che ha accompagnato tutti gli appassionati di tennis a quello che è stato sicuramente l’anno d’oro del tennis italiano, su Sky non potevano mancare le ATP Finals. L’emittente di Comcast offrirà una copertura integrale delle partite, che abbraccia sia il singolo che il doppio. Varie anche le modalità di fruizione disponibili per gli utenti: si spazia dai canali di Sky Sport visibili su decoder fino alla modalità streaming su Sky Go, oltre che all’opzione NOW TV dedicata agli abbonamenti al servizio. Una soluzione ulteriore a pagamento è quella dell’abbonamento alla piattaforma proprietaria dell’ATP, ovvero Tennis TV, che propone l’intero programma delle Finals a fronte di una sottoscrizione dei servizi.