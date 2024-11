Stipendio Doku: quanto guadagna il belga al Manchester City

Jeremy Doku rappresenta la nova generazione di giovani talenti in rampo di lancio per la nazionale belga dopo l’esaurirsi della spinta della cosiddetta generazione d’oro.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, dove è approdato all’età di 10 anni, esordisce con il club il 25 novembre 2018, disputando l’incontro di Pro League perso 4-0 contro il Sint-Truiden. Ottiene poi altre cinque presenze, tuttavia senza mai andare a segno. Nella stagione 2019-2020 viene impiegato stabilmente in prima squadra. Il 1º dicembre 2019 realizza la sua prima rete da professionista contro l’Ostenda, mentre il 7 marzo 2020 mette a segno una doppietta ai danni del Zulte Waregem. Conclude la stagione con 5 gol in 28 presenze totali.

l 5 ottobre 2020 viene ceduto per 26 milioni di euro al Rennes, debuttando in Ligue 1 sedici giorni dopo, nell’incontro pareggiato 1-1 con il Digione. Il 20 dello stesso mese, invece, esordisce in UEFA Champions League contro il Krasnodar. Il 20 marzo 2021 segna una delle tre reti che consente ai rossoneri di prevalere sul Metz (3-1). Conclude la prima stagione con 3 reti in 34 partite.

L’anno successivo subisce diversi infortuni, tra cui un grave infortunio al pettorale destro durante una sessione di allenamento in palestra, saltando di conseguenza buona parte del campionato e tornando a disposizione della squadra soltanto nel mese di maggio. La stagione 2022-2023 è quella della consacrazione, migliorandosi sotto porta con 7 reti realizzate e rivelandosi un ottimo uomo assist, fornendone ben 15.

Il 24 agosto 2023 viene acquistato per 60 milioni di euro a titolo definitivo dal Manchester City, club con cui sottoscrive un contratto di cinque anni.

Stipendio Doku Manchester City – I dettagli dell’accordo

Doku è legato al Manchester City da un contratto fino al giugno 2028, che garantisce al nazionale belga un ingaggio di 1,7 milioni di euro netti a stagione.