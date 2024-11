L’offerta di DAZN: un mese di abbonamento gratis per gli ex utenti

In vista di un weekend di novembre – quello del 23-24 – ricco di grandi sfide in Serie A, DAZN ha deciso di proporre un mese di visione gratuita agli ex utenti. La piattaforma di sport in streaming sta inviando una mail ad alcuni ex clienti con la quale propone un mese di visione a costo zero e che comprenderà le super sfide Milan-Juventus e Napoli-Roma.

DAZN un mese gratis – L’offerta della piattaforma

«Ciao xxx, abbiamo deciso di premiarti! Solo per te, 1 mese di DAZN STANDARD, 1 mese di grande sport, senza alcun costo: il primo mese te lo offriamo noi. La Serie A Enilive, la Serie BKT, la Liga EA Sports sono entrate nel vivo e il prossimo mese è più avvincente che mai: solo su DAZN puoi vedere tutte le sfide e tutti i big match di queste competizioni», si legge nella comunicazione.

«Il codice, applicato automaticamente cliccando su ATTIVA CODICE, è valido fino al 17 novembre e solo utilizzando in fase di attivazione l’indirizzo email xxxxxxx. Seleziona quindi il piano che preferisci tra Mensile e Annuale in un’unica soluzione e non preoccuparti: vedrai il codice nell’ultimo passaggio della registrazione», conclude la mail.

Il codice promozionale prevede l’inserimento di un metodo di pagamento e consente di attivare il primo mese di DAZN Standard senza alcun costo aggiuntivo al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Alla scadenza del periodo promozionale (dopo il primo mese), l’abbonamento, salvo disdetta, si rinnoverà automaticamente al costo del piano di pagamento da te scelto durante la registrazione:

per chi ha scelto scelto il piano Mensile DAZN Standard l’abbonamento si rinnoverà a 44,99€ al mese ;

; per chi ha scelto il piano Annuale in un’unica soluzione DAZN Standard si rinnoverà a 359€.

Qualora, prima della scadenza del periodo promozionale (un mese), l’utente volesse disdire l’abbonamento alla piattaforma, nella sezione “Abbonamento” all’interno del “Mio Account” è sufficiente cliccare su “Non voglio rinnovare”.

DAZN un mese gratis – I contenuti del piano Standard

Ricordiamo che con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A Enilive, tutta LaLiga EA Sports, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.