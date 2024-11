La FIFA svela il trofeo del Mondiale per Club: è realizzato con Tiffany

«Progettato da FIFA e realizzato in collaborazione con Tiffany, sono orgoglioso di presentare il trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA. Un trofeo prestigioso e senza tempo, in oro, che simboleggia il futuro ispirandosi al passato. La squadra che solleverà questo trofeo terrà nelle proprie mani il mondo del calcio per club».

Con queste parole, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha svelato il trofeo del nuovo torneo a 32 squadre, la cui prima edizione si disputerà la prossima estate negli Stati Uniti d’America. Un torneo che sarà definito il prossimo 5 dicembre 2024, quando a Miami andrà in scena il sorteggio della competizione.

«Il trofeo della Coppa del Mondo per Club FIFA presenta icone e immagini che catturano le tradizioni e la storia del calcio, una mappa del mondo e i nomi di tutte le Associazioni della FIFA. Include persino la posizione del sistema solare nel giorno della partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA, a giugno 2025», spiega Infantino.

«Ai giocatori che vinceranno questo trofeo, la storia apparterrà a voi! Portiamolo nel mondo e celebriamolo, mentre ci prepariamo all’inizio di una nuova era per il calcio, quando il “Campione del Mondo per Club FIFA” alzerà il trofeo a New York, New Jersey, il 13 luglio 2025», sottolinea il presidente della FIFA.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

«Il percorso fino a quel giorno, partita dopo partita, sarà stabilito giovedì 5 dicembre 2024, quando effettueremo il Sorteggio Ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 a Miami. Con i 32 migliori club del mondo pronti a disputare 63 partite in 12 splendide sedi negli Stati Uniti, questo torneo è pronto a girare il mondo», ha concluso.