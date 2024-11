Stipendio Bakayoko: quanto guadagna il belga al PSV

Johan Bakayoko rappresenta la nova generazione di giovani talenti in rampo di lancio per la nazionale belga dopo l’esaurirsi della spinta della cosiddetta generazione d’oro.

Nato in Belgio da genitori ivoriani, Bakayoko è cresciuto nei settori giovanili di OH Lovanio, Club Bruges, Malines e Anderlecht, per poi passare al PSV nel 2019. Il 14 settembre 2021, firma il suo primo contratto professionistico con i biancorossi, di durata quadriennale.

Dopo un’ottima stagione in Eerste Divisie con lo Jong PSV, conclusa con 17 gol e dodici assist, nell’estate del 2022 l’attaccante belga viene promosso in prima squadra, ritrovando come allenatore Ruud van Nistelrooy; il 6 agosto seguente, alla prima giornata di Eredivisie, segna la prima rete con il PSV, nella partita vinta per 4-1 contro l’Emmen.

Date le sue origini, Bakayoko ha potuto scegliere di rappresentare il Belgio o la Costa d’Avorio a livello internazionale. Una volta scelti i Diavoli Rossi, l’attaccante ha fatto la trafila delle varie nazionali giovanili belghe; il 5 giugno del 2022, a 19 anni, ha esordito con l’Under-21, partendo da titolare nell’incontro con la Scozia, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2023 e conclusosi a reti inviolate.

Nel marzo 2023 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore, con cui esordisce il 24 del mese stesso nella sfida vinta in casa della Svezia (0-3) fornendo anche un assist. Il 20 giugno seguente realizza la sua prima rete nel successo esterno contro l’Estonia (0-3).

Stipendio Bakayoko PSV – I dettagli dell’accordo

Bakayoko è legato al PSV da un contratto fino al giugno 2026, dopo l’adeguamento dell’accordo siglato durante febbraio 2023, il nazionale belga percepisce 370mila euro netti a stagione.