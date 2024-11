Serie A spaccata: undici club dicono no al ricorso contro il nuovo statuto FIGC

La Serie A si conferma spaccata. Undici club infatti hanno detto no all’ipotesi di un ricorso da parte della Lega contro il nuovo statuto della Figc, approvato dall’assemblea federale lo scorso 4 novembre.



In mattinata infatti sono giunte alla segreteria della Lega Serie A undici lettere da parte di

Atalanta,

Bologna,

Como,

Fiorentina,

Inter,

Juventus,

Monza,

Parma,

Roma,

Udinese

e Venezia,

ovverosia 11 dei 12 club che nella stessa assemblea del 4 novembre si erano astenute dal voto (mentre otto società del massimo campionato avevano votato contro), ponendosi di fatto sulla linea di Gravina. Rispetto all’assemblea, il Cagliari dovrebbe essere il club a non aver inviato la lettera oggi.

Un messaggio di intenti verso l’assemblea della Lega Serie A convocata per le 19 di oggi in videoconferenza: manca di fatto così la maggioranza per votare e depositare un ricorso a nome della Lega Serie A, ma resta l’ipotesi si possa muovere anche un singolo club a proprio nome contro il testo del nuovo statuto Figc.