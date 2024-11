Il Real inaugura Real Madrid World, il primo parco tematico di un club di calcio

Il Real Madrid e Dubai Parks and Resorts hanno inaugurato ufficialmente a Dubai (negli Emirati Arabi Uniti) il primo parco tematico al mondo dedicato a un club di calcio: Real Madrid World. Il parco copre una superficie di sei ettari (l’equivalente di sei campi da calcio come il Santiago Bernabéu) e offre oltre 40 attrazioni, tra cui la famosa Stars Flyer, con un’altezza di 140 metri, e la Hala Madrid Coaster, la prima e unica montagna russa in legno del Medio Oriente.

All’evento erano presenti, tra gli altri, Emilio Butragueño, direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, e Roberto Carlos, ambasciatore del club. Le due leggende madridiste hanno visitato le strutture e partecipato a un evento con più di 100 bambini della Fondazione Real Madrid, nel campo da calcio all’interno del parco.

Nel suo discorso, Butragueño ha sottolineato: «Siamo pienamente convinti che chi visiterà questo parco tematico sentirà immediatamente l’emozione e la passione trasmesse dal nostro stemma e dalla nostra maglia. Qui prende vita una parte molto importante e amata della nostra storia, nata dalle emozioni e dai sogni dei tifosi del Real Madrid. Come dice il nostro presidente, il Real Madrid appartiene al cuore della gente».

Da parte sua, Fernando Eiroa, amministratore delegato di Dubai Holding Entertainment, ha dichiarato: «Real Madrid World è più di un parco tematico: è una celebrazione del calcio. Questa è un’aggiunta entusiasmante al panorama dell’intrattenimento di Dubai, con nuove esperienze completamente inclusive, educative e divertenti per tutti».

Real Madrid World offre oltre 40 attrazioni emozionanti per tutta la famiglia. I visitatori possono rivivere momenti indimenticabili e godere di giochi e esperienze immersive come The Real Challenge, Road to Victory o Bernabéu Experience, una straordinaria esposizione dove si possono ammirare le 15 Coppe dei Campioni di calcio e le 11 di basket vinte dal club. Nell’area Meet the Stars, i tifosi possono farsi fotografare con le statue a grandezza naturale di diversi giocatori iconici della storia del Real Madrid.

I fan hanno anche l’opportunità di riunirsi a Real Madrid World per vedere in diretta le partite della squadra, e i membri della comunità Madridista ricevono uno sconto del 20% sui biglietti del parco, nei negozi e nei ristoranti.