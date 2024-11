Ufficiale, Ranieri nuovo allenatore della Roma: poi sarà consulente dei Friedkin

Adesso è ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma: lo ha annunciato lo stesso club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale, che anticipa anche il ruolo futuro di “Sir Claudio”. «Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione».

Il tecnico era volato nelle scorse ore a Londra per incontrare i Friedkin e trovare il definitivo accordo per diventare il nuovo allenatore dei capitolini: si tratta del terzo ritorno a Trigoria lui, dopo le esperienze precedenti dal 2009 al 2011 e la seconda metà della stagione 2018/19.

Nella prima delle due esperienze Ranieri andò anche a un passo dallo Scudetto. Il tecnico – approdato sulla panchina giallorossa dopo due giornate – conquistò 80 punti, finendo secondo alle spalle dell’Inter di Mourinho, che arrivò a quota 82. Guardando solo alle giornate in cui fu in carica, Ranieri ottenne più punti del rivale portoghese (80 contro 78).

In casa Roma si è conclusa così la telenovela legata al nuovo allenatore. Tanti i nomi sul tavolo analizzati dalla dirigenza giallorossa, ma alla fine la scelta della proprietà americana per sostituire Ivan Juric è ricaduta su Claudio Ranieri. L’esperto tecnico si è detto disponibile a salire a bordo, per quello che è il terzo avvicendamento di stagione.

Ranieri stipendio Roma – Quanto guadagnerà l’allenatore

Ma quanto guadagnerà Ranieri nella sua terza esperienza alla Roma? L’accordo con il tecnico per quanto riguarda la panchina sarà valido fino a giugno 2025. L’allenatore dovrebbe percepire una cifra vicina a un milione di euro e nel contratto sarebbero presenti anche alcuni bonus per l’eventuale qualificazione alle coppe europee della stagione successiva, o vittoria di qualche competizione che sta disputando la Roma in questa stagione.