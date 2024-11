Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Grecia Inghilterra tv streaming, quinta giornata del gruppo 2 della Lega B di Nations League

Riparte così la competizione UEFA, che vede protagoniste le 54 nazionali europee, esclusa la Russia dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, che da quest’anno cambia format.

Tutto pronto per l’esordio di Thomas Tuchel sulla panchina della nazionale inglese e primo compito di certo non facile per lui. Infatti, la selezione dei Tre Leoni dovrà affrontare la Grecia in trasferta per mantenere vive le speranze di promozione diretta in Lega A senza passare dagli spareggi.

Dove vedere Grecia Inghilterra tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Grecia-Inghilterra, match valido per la quinta giornata di Nations League, si terrà allo Stadio Olimpico di Atene, il 14 novembre 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La quarta giornata di Nations League non sarà possibile seguirla al momento in televisione. Infatti, se l’Italia sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare della Nations League non saranno visibili né su Mediaset né su Sky. Infatti, le due emittenti che si erano aggiudicati i diritti di trasmissione fino all’edizione 2023/24, terminata nel marzo scorso, non hanno al momento prolungato l’accordo con la UEFA, la federazione organizzatrice del torneo.

Dove vedere Grecia Inghilterra tv streaming? I match solo in streaming

Ma una possibilità di seguire la Nations League, oltre alle partite dell’Italia, esiste. Infatti, le sfide di questa prima fase del torneo europeo saranno trasmesse in diretta, e gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.