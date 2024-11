UEFA Nations League, dove vedere Belgio Italia in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Belgio Italia tv streaming, quinta sfida della nuova edizione della UEFA Nations League.

Dove vedere Belgio Italia tv streaming? L’avvicinamento al match

Dopo la delusione dell’Europeo 2024, con l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera, l’Italia è ripartita nel migliore dei modi in Nations League centrando, in quattro partite, tre vittorie e un pareggio (contro proprio il Belgio all’Olimpico), e ora cerca di chiudere la pratica qualificazione con una partita di anticipo.

Il ct Luciano Spalletti, che lunedì pomeriggio è stato tra i premiati della Hall of Fame del Calcio Italiano, ha convocato 23 calciatori: prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, per il difensore della Juventus Nicolò Savona e per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Torna a vestire la maglia azzurra Nicolò Barella, assente dall’Europeo. Rispetto alle ultime convocazioni, così, mancano Bellanova, Calafiori, Di Gregorio, Fagioli, Gabbia e Pellegrini, il cui posto è stato preso da Barella, Comuzzo, Gatti, Meret, Rovella e Savona.

Dove vedere Belgio Italia tv streaming? Come seguire la sfida in diretta e le probabili formazioni

Il match tra Belgio e Italia, in programma giovedì 14 novembre alle ore 20.45, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Queste le probabili formazioni della sfida: