Juventus Next Gen, esonerato Montero: al suo posto pronto Brambilla

Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione è ormai stata presa: Paolo Montero non sarà più il tecnico della Juventus Next Gen. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo un confronto all’interno dello staff tecnico della Juventus, si è optato per un cambio in panchina. Ieri mattina Montero ha avuto un incontro con il direttore sportivo Claudio Chiellini, un colloquio tranquillo e cordiale nel centro di Torino.

È probabile che il nuovo allenatore sarà Massimo Brambilla, che ha fatto un buon lavoro con la seconda squadra della Juventus nelle ultime due stagioni e attualmente è libero, essendo stato recentemente esonerato dal Foggia dopo un avvio di campionato complicato. L’annuncio ufficiale è atteso oggi, mentre nel frattempo, presso il quartier generale del club, si cerca di capire come dare una svolta alla stagione.

La Next Gen si trova infatti in fondo alla classifica del girone C di Serie C con 7 punti, due in meno del Taranto (che ha subito una penalizzazione di 4 punti) e con un distacco di 6-7 punti rispetto alle altre rivali dirette per la salvezza. Con l’esonero di Montero, che ha ottenuto una sola vittoria alla seconda giornata di campionato e ha accumulato sette sconfitte nelle ultime otto partite, si punta a dare una prima scossa alla squadra, con l’obiettivo di infondere quel senso di responsabilità necessario ad affrontare un momento così delicato.