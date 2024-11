Milan, Scaroni provoca l’Inter: «Sono presidente dell’unica squadra di Milano»

«Dopo tanti anni, pensare che sono presidente dell’unica squadra di Milano, perché a Milano ce n’è solo una, vera, che è il Milan, mi dà una emozione incredibile». Il numero uno dei rossoneri Paolo Scaroni non usa mezzi termini quando parla del club, e lo fa con una battuta scherzosa, ma provocatoria nei confronti degli storici rivali cittadini dell’Inter.

Scaroni è intervenuto nella serata di ieri in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “125 anni di Milan”. Iniziativa nata per condividere la storia del club attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline. «In questi miei sei anni di presidenza ho avuto l’onore di celebrare prima i 120 e poi i 125 anni di storia del Milan», ha continuato il presidente.

«A me piacciono tutte le immagini di quando solleviamo una coppa. Voglio vincere. Veder alzare i trofei internazionali dalle nostre leggende è quello di cui dobbiamo essere orgogliosi», ha spiegato ancora Scaroni. Sul rapporto tra Milan e Milano: «Noi siamo il club più internazionale d’Italia. Ricordo che abbiamo 500 milioni di persone che ci seguono nel mondo. Ma, allo stesso tempo, siamo anche milanesi. Siamo cittadini del mondo, questa sfida la portiamo avanti grazie all’aiuto della proprietà di Gerry Cardinale. Il Milan deve essere dappertutto».

Gerry Cardinale nella prefazione del libro parla dei suoi obiettivi da proprietario: «Il nostro viaggio insieme non riguarda solo la vittoria di titoli; si tratta di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che hanno reso l’AC Milan un simbolo di eccellenza e orgoglio per generazioni. Il vostro sostegno – dice ai tifosi – è la linfa vitale del Milan. La vostra passione alimenta la nostra ambizione e ci spinge a raggiungere la grandezza».