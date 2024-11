Supercoppa italiana, cambia lo stadio: si giocherà all’Al-Awwal Park

Cambia lo stadio della Supercoppa italiana. La Lega Serie A nelle scorse settimane ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide valide per la Final Four della Supercoppa italiana 2024/25. La EA Sports FC Supercup si disputerà anche in questa occasione in Arabia Saudita (come accaduto per la passata edizione), e prevede il formato con due semifinali e una finale da disputarsi nel giro di cinque giorni.

La 37esima edizione del Torneo si svolgerà a Riad e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (2 – 3 gennaio 2025) e la Finale il 6 gennaio 2025. I Club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno la Società Campione d’Italia 2023/2024 (F.C.Internazionale), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 (Juventus F.C.), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2023/2024 (A.C. Milan) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (Atalanta B.C.).

Di seguito, la programmazione ufficiale con date, orari e canali televisivi, ricordando che sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva la manifestazione:

Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20.00 (22.00 ora locale) – Inter-Atalanta , in diretta su Canale 5

, in diretta su Canale 5 Venerdì 3 gennaio 2025, ore 20.00 (22.00 ora locale) – Juventus-Milan , in diretta su Canale 5

, in diretta su Canale 5 Lunedì 6 gennaio 2025, ore 20.00 (22.00 ora locale) – Finale, in diretta su Canale 5

Tuttavia, rispetto a quanto comunicato nelle scorse settimane, oggi la Lega Serie A ha ufficializzato che si giocherà sempre a Riad, ma in un impianto diverso: non più l’innovativa “Kingdom Arena”, ma all’Al-Awwal Park, lo stadio dell’Università Re Sa’ud che ha già ospitato la Supercoppa italiana nella scorsa edizione.