San Siro, oggi Sala in Consiglio Comunale: sul tavolo il progetto del nuovo stadio

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 e fino alle 20.30, andrà in scena il Consiglio Comunale di Milano, che fra i suoi punti all’ordine del giorno c’è anche il tema San Siro, dopo che Inter e Milan hanno presentato la propria manifestazione di interesse e conosciuto la valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate per l’impianto e le sue aree circostanti.

L’ordine del giorno numero sei recita: «Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Cucchiara, Gorini e Rabaiotti avente ad oggetto: Attivazione di una manifestazione di interesse, attraverso un percorso aperto e partecipato, per la riqualificazione dello Stadio Meazza e del comparto di San Siro. (IM/469 circ. 184)». In totale gli ordini del giorno presenti nella lista relativa al Consiglio Comunale odierno sono in tutto 23.

Il sindaco Giuseppe Sala, e i consiglieri direttamente coinvolti, dovranno esporre a tutto il Consiglio Comunale l’operato portato avanti dall’amministrazione e, soprattutto, i prossimi passi che si susseguiranno sulla questione San Siro, visto che la manifestazione di interesse presentata da Inter e Milan non è vincolante e lascia aperte anche altre opzioni, soprattutto la pista San Donato per i rossoneri.

La questione delle infrastrutture sportive nel capoluogo lombardo è da anni terreno di scontro nella politica cittadina, tanto che anche l’Alcione, attualmente in Serie C, è alle prese con l’individuazione di uno stadio adatto che gli permetta di giocare con continuità nei professionisti, visto che il suo desiderio di disputare le gare casalinghe all’Arena Civica è stato bocciato a inizio stagione.

