L’impatto delle ATP Finals su Torino: quanto vale il giro d'affari del torneo

Le ATP Finals 2024 di Torino rappresentano il culmine della stagione tennistica maschile, riunendo i migliori otto giocatori del circuito mondiale in una competizione a eliminazione diretta che promette spettacolo e intensità.

Questa edizione, iniziata ieri e che si concluderà con la finale il 17 novembre, si svolgerà all’Inalpi Arena, un’arena moderna e tecnologicamente avanzata che ha già accolto con successo le precedenti edizioni delle Finals.

L’evento, oltre ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di tennis, è anche un’occasione per la città di Torino di mostrarsi come polo di attrazione sportiva a livello internazionale. Quest’anno l’attesa per i tifosi italiani è ancora più importante, dato che Jannik Sinner si presenta al torneo da numero uno nel ranking ATP.

Una kermesse tennistica dal massimo valore sportivo ed economico per la città piemontese, viste le migliaia di appassionati che si recheranno all’ex Pala Alpitour per assistere ai match: ecco quanto vale l’indotto per Torino.