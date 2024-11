Serie A al top per esoneri nei principali campionati d’Europa

La dodicesima giornata di Serie A ha portato a ben due esoneri. Si è partiti dalla fine dell’avventura di Luca Gotti sulla panchina del Lecce, attualmente all’ultimo posto in classifica, per terminare domenica sera con l’addio fra Ivan Juric e la Roma.

Si tratta del secondo cambio di allenatore per la società giallorossa, che dovrà ora scegliere il suo terzo allenatore di questa stagione dopo aver già decretato l’esonero di Daniele De Rossi nelle primissime settimane, con lo stesso campione del Mondo del 2006 che sembra destinato a non essere richiamato, nonostante i tifosi lo vogliano rivedere a guidare la propria squadra.

Sale quindi a tre il bilancio degli allenatori già esonerati in Serie A dopo appena 12 giornate di campionato. Un dato che fa balzare in testa il nostro campionato nella speciale classifica dei cambi di allenatori fin qui effettuati nei top cinque tornei europei che comprende Bundesliga, Ligue 1, Liga e Premier League.

Tutti hanno già visto il primo esonero stagionale, e solamente Ligue 1 e Serie A hanno visto due società scegliere per un cambio allenatore. La differenza fra i due campionati è arrivata dalla Roma che, come detto in precedenza, si trova già ad affrontare la scelta relativa al terzo allenatore stagionale dopo De Rossi e Juric. Ecco la situazione esoneri nei top cinque campionati europei: