San Siro e le sue aree costano 197 milioni di euro: Inter e Milan valutano

Adesso c’è la cifra esatta: San Siro e le sue aree valgono 197 milioni di euro. È questa – scrive La Gazzetta dello Sport – la valutazione della perizia condotta dall’Agenzia delle Entrate sul valore del Meazza e delle aree circostanti, dove Inter e Milan vogliono costruire insieme il nuovo stadio di proprietà.

Il timing è stato perfettamente rispettato, visto che il documento è arrivato sulla scrivania dei due club subito dopo la manifestazione di interesse per la futura acquisizione di tutta l’area dell’impianto milanese trasmessa da Milan e Inter al Comune di Milano: il passaggio burocratico non è vincolante ma era necessario affinché le due società potessero conoscere la stima esatta del valore del Meazza.

Se le due società vorranno andare avanti con il progetto del nuovo San Siro, quindi, dovranno investire una somma di poco inferiore ai 200 milioni lordi (al netto cioè di tutte le spese per quanto riguarda le opere pubbliche, che non sarebbero a carico dei club). L’iter ora potrà entrare nel vivo: previsto in settimana un incontro tra Milan, Inter e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.