Donald Trump sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America

Donald Trump sta per vincere le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America grazie ad alcune importanti vittorie negli stati in bilico, dove sembrava ci fossero maggiori opportunità per Kamala Harris. Con la vittoria in Pennsylvania e la prevista vittoria in Alaska, Wisconsin e in parte del Maine, Trump ha matematicamente vinto le elezioni.

A Palm Beach, in Florida, nel quartier generale dei Repubblicani, presso il Convention center, grande è stata l’attesa per il suo arrivo e per il discorso della vittoria. Quando mancavano ancora alcune schede da scrutinare, ormai l’andamento era delineato e il tycoon ha potuto parlare ai suoi elettori, come nuovo Presidente americano.

Donald Trump, mano nella mano con la moglie Melania, di nuovo First Lady, e accompagnato dai figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, si è presentato al suo elettorato come 47° Presidente statunitense (il più anziano di sempre), insieme a Vance, vicepresidente repubblicano.

«Vorrei ringraziarvi tanto. Abbiamo migliaia di amici qui con noi. È stato un movimento incredibile, inedito il nostro. Francamente questo è stato il più grande movimento nella storia. Ora raggiungeremo un altro livello di importanza perché aiuteremo il nostro Paese, aiuteremo il Paese a lenire le ferite. È un Paese ferito gravemente, sistemeremo tanti problemi, tra cui quello del confine. Abbiamo fatto la storia per una ragione: noi abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava avremmo superato, abbiamo raggiunto un grande successo politico. Guardate quanti siamo qui», ha commentato.

Il nuovo Presidente degli USA ha sottolineato che si tratta di una «vittoria politica: il nostro Paese non ha mai visto nulla di simile. Voglio ringraziare il popolo americano per l’onore che mi ha concesso: sarò di nuovo Presidente». Il Tycoon si è poi rivolto direttamente a tutti gli americani: «Lotterò per voi, per le vostre famiglie, per il vostro futuro. Lavorerò ogni giorno e vi porterò un Paese sicuro e prospero, lo meritate. Sarà l’età dell’oro del nostro Paese. Sarà una vittoria per tutti gli americani, ci consentirà di nuovo di rendere questo Paese una grande nazione. Gli americani ci permetteranno di fare di nuovo grande l’America. Abbiamo vinto North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, stiamo vincendo in Nevada, Arizona… Avremo oltre 300 grandi elettori. Abbiamo vinto anche il voto popolare, il che è fantastico. Abbiamo vinto il Senato».

Donald Trump ha voluto ringraziare anche la moglie Melania: «Sentiamo l’amore delle persone in questa stanza, vi renderemo felici, vi renderemo orgogliosi del vostro voto. C’è un gruppo di grandi persone dietro di me. L’America ci ha dato un mandato potente: abbiamo riconquistato il controllo del Senato, il che è fantastico. Voglio ringraziarvi tutti. E con ogni probabilità manterremo anche il controllo della Camera. Voglio ringraziare la mia meravigliosa moglie, Melania, di nuovo First Lady. Tra l’altro, il suo libro è il numero 1 in America! Lavora così tanto per aiutare tutti. E voglio ringraziare i miei figli, straordinari. Voglio ringraziare anche il mio vicepresidente, JD Vance».

Dopo un altro riferimento alla politica di contenimento dell’immigrazione, impossibile non fare un ringraziamento anche a Elon Musk: «Abbiamo una nuova star, è nata una stella: Elon. Ha fatto campagna elettorale per me e mentre faceva campagna elettorale ha lanciato un razzo nello spazio e l’ha fatto tornare indietro. C’era questo razzo che bruciava, mentre tornava indietro e io non riuscivo a crederci. Musk è una delle persone più importanti nel Paese. Durante l’uragano, nessuno aveva più connessione internet, lui l’ha ristabilita in un istante con starlink. Dobbiamo preservare i nostri geni».