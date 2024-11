Sport e non solo: Netflix accelera sullo streaming in diretta

L’elezione di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti è vista come una grande opportunità per i grandi broadcaster streaming di incrementare il proprio numero di iscritti, come successo inoltre otto anni fa, quando il tycoon vinse per la prima volta la corsa alla Casa Bianca.

E, come riporta Bloomberg, le operazioni nei settori dei media sono già estremamente vivaci. Infatti, tre delle maggiori aziende del settore – Amazon, Paramount e Warner Bros. Discovery – hanno concluso accordi multimiliardari negli ultimi anni. Le due principali agenzie di talenti, CAA e WME, hanno cambiato proprietà o stanno per farlo. L’industria musicale si è già consolidata in tre sole aziende, e il mercato dei cataloghi musicali è forte da molti anni.

Le grandi aziende che sono rimaste in disparte o non effettuano abitualmente grandi operazioni (Apple, Netflix) o hanno già da tempo avviato l’integrazione di operazioni importanti (Comcast, Disney). Apple non ha partecipato al processo di acquisizione di Paramount non perché temesse il governo, ma perché non era interessata all’acquisto.

Detto questo, un’ulteriore consolidazione in molte aree dei media, dalle reti via cavo allo streaming, fino alle stazioni TV locali, sembra inevitabile.

Negli ultimi anni, il servizio streaming Netflix si sta specializzando nella trasmissione in diretta di grandi eventi sportivi e non. La piattaforma ha, infatti, fin qui trasmesso una partita di tennis, una gara di mangiatori di hot dog, uno speciale comico e, tra pochi giorni, un incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson.

La presenza di programmi live su Netflix è ancora insolita e disorientante, persino per chi ci lavora. Dopotutto, l’azienda aveva creato il suo servizio come alternativa alla TV in diretta. Mentre la TV via cavo richiede di guardare i programmi a orari specifici, Netflix permette di vedere cosa si vuole, quando si vuole, senza pubblicità obbligatoria.

Man mano che Netflix è cresciuta, ha modificato il proprio approccio. Dopo aver perso clienti nella prima metà del 2022, ha introdotto la pubblicità (opzionale per un abbonamento più economico) e ha limitato la condivisione delle password, due cose che una volta rifiutava.

La programmazione live completa l’attività pubblicitaria di Netflix. Solo una piccola parte degli abbonati attuali guarda i contenuti con pubblicità perché molti pagano per evitarla. Tuttavia, la programmazione live permette a Netflix di mostrare pubblicità a tutti i clienti, creando ulteriori spazi pubblicitari. Anche i clienti che pagano per un piano senza pubblicità vedranno spot durante eventi sportivi e di wrestling.

È anche un passo essenziale per una piattaforma che punta a offrire ogni tipo di programma. Brandon Riegg, responsabile dei contenuti non-scripted, sosteneva da anni l’aggiunta della programmazione live. Ex dirigente di NBC, Riegg ha visto Netflix espandersi dai drammi e commedie scripted fino alla stand-up, film, documentari e programmazione in lingua straniera. (Netflix ha anche provato la narrazione interattiva, per poi ritirarsi).

Riegg ha iniziato con uno spettacolo comico in cui Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffo ricevuto da Will Smith. Ha poi prodotto la reunion in diretta di Love is Blind, che si è rivelato però un disastro tecnico. Infatti, un bug ha impedito a molti di accedere alla diretta. Questo è stato, per il momento, l’unico grande fallimento, per un motivo tecnico, che Netflix ha dovuto affrontare. Per prepararsi a eventi più grandi in futuro — inclusi tre ore di wrestling dal vivo ogni settimana a partire dal prossimo anno — Netflix ha commissionato alcuni ‘eventi live di basso profilo.’

Si tratta di spettacoli come Dinner Time Live di Chang e Live From the Other Side con Tyler Henry, con un pubblico ridotto che Netflix usa per testare la tecnologia. Durante la registrazione live con Gad e Khalifa, Netflix ha spento intenzionalmente il suo server sulla costa ovest per simulare un guasto di sistema (il passaggio al server della costa est è stato “senza intoppi”).

L’incontro di boxe tra Paul e Tyson sarà l’evento live più visto, assicura Riegg. Paul, star di una puntata della serie Untold di Netflix, ha proposto il suo prossimo match sulla piattaforma, menzionando Tyson. Riegg e il vice Gabe Spitzer sono stati subito intrigati. Sebbene Netflix abbia già testato esibizioni una tantum nel tennis e nel golf, il match è il primo evento sportivo live su Netflix con un impatto sulla carriera dei partecipanti. Dopo due partite di NFL il giorno di Natale, il primo sport live di Netflix, l’azienda modificherà la formula di una partita normale, pensando a uno spettacolo musicale a metà partita.