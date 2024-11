Italia-Francia a San Siro: i costi superano il mezzo milione di euro

Domenica 17 novembre a San Siro si sfideranno Italia e Francia nell’ultima sfida della fase a gironi di UEFA Nations League. Una partita che, con molta probabilità, metterà in palio anche il primo posto nel raggruppamento 2 della Lega A.

A ospitare la gara sarà San Siro, che torna così ad assistere a una partita della Nazionale a distanza di poco più di un anno, quando a Milano si disputò la sfida di qualificazione a EURO 2024 contro l’Ucraina che poi al ritorno diede il pass all’Italia di Luciano Spalletti per volare in Germania e affrontare la competizione continentale, che ha portato più di una delusione.

In merito alla sfida contro la Francia, dai documenti ufficiali del Comune di Milano, il patrocinio del capoluogo lombardo, approvato dalla Giunta Comunale con delibera del 7 novembre 2024, porterà la FIGC, che ha presentato richiesta, a sostenere un costo complessivo di 600.000 euro.

Inoltre, come sottolineato dal documento, lo stadio San Siro sarà a disposizione delle squadre anche per gli allenamenti pre partita che si terranno nella mattinata di sabato 16 novembre, mentre nel pomeriggio si terranno nella pancia dello stadio le conferenze stampe di entrambi i commissari tecnici. Inoltre, il giorno della partita ci sarà una riunione organizzativa con i Club ospitanti e i rappresentanti delle squadre e degli arbitri UEFA per definire gli ultimi dettagli.

Infine, il documento recita: «La concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa».