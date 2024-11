Il compleanno di Del Piero scatena il ricordo dei tifosi. Exploit del Cagliari sui social

La sfida del weekend era proprio il posticipo tra Inter e Napoli, che vedeva i nerazzurri pronti a riconquistare il primo posto e gli uomini di Conte decisi a trovare la prima mini fuga del campionato. Al triplice fischio, però, le più contente sono state le squadre che inseguono in classifica, che con il pareggio per 1-1 possono continuare a sognare. Sul fronte delle conversazioni social, la Juventus e il Milan si confermano ai primi due posti, rispettivamente con 42.300 e 37.900 menzioni.

È stata una settimana calcistica ricca di conversazioni social quella appena trascorsa, con la quarta giornata di Champions League che ha visto impegnate Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan, e il dodicesimo turno di Serie A, che ha invece complicato ancora di più la sfida per lo scudetto, con sei squadre racchiuse in due punti.

MediaScore dodicesima giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica social non mancano comunque le variazioni di posizioni. Oltre all’ottimo risultato del Cagliari, vanno segnalati i balzi in avanti di Lazio (settima dopo la vittoria di Monza, con 10.600 menzioni) e Bologna (che guadagna cinque posizioni rispetto alla scorsa giornata grazie alla vittoria dell’Olimpico in casa della Roma).

MediaScore dodicesima giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Spalletti punta ancora sulle giovani promesse

Hanno suscitato molte reazioni social le scelte del Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista delle gare dell’Italia contro Belgio e Francia. L’ex allenatore del Napoli ha infatti deciso di convocare per la prima volta in Nazionale maggiore i giovani che si sono messi in mostra in questo avvio di campionato, come Savona della Juventus e Comuzzo della Fiorentina. Ancora polemiche, però, per la scelta di non convocare alcune vecchie conoscenze della Nazionale come Zaccagni e Orsolini, entrambi protagonisti della giornata appena conclusa con un gol ciascuno.

Weekend di esoneri

Gotti e Juric salutano la Serie A: non sono riusciti a risollevare la posizione di Lecce e Roma e, dopo rispettivamente dodici e otto giornate in questo campionato, Luca Gotti e Ivan Juric sono stati esonerati dalle dirigenze giallorosse. A questo punto si apre il toto-nomi per entrambe le panchine, con i tifosi che commentano sui social le opzioni più papabili. Per la Roma si continua a parlare di Roberto Mancini, libero dopo l’esperienza araba e molto gradito a buona parte della tifoseria romanista. Per il Lecce, invece, si attende l’ufficialità di Marco Giampaolo, già tecnico, tra le altre, di Sampdoria e Milan;

I 50 anni di Alex Del Piero

Moltissime menzioni social durante il weekend sono state dedicate anche al compleanno dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale, Alessandro Del Piero. I tifosi hanno colto l’occasione per ricordare i suoi gol più belli, mentre molti messaggi di auguri sono arrivati anche da ex colleghi calciatori e allenatori. Il compleanno dell’ex 10 della Juve ha anche riacceso i parallelismi con il nuovo talento bianconero, Kenan Yildiz, che secondo i tifosi potrà essere il vero successore di Del Piero. A dar forza ai paragoni anche l’esultanza del diciannovenne turco, che dopo il gol nel derby della Mole ha celebrato proprio con la “linguaccia” alla Del Piero.

MediaScore dodicesima giornata – La classifica media

Anche nella classifica dei media tradizionali e online, l’Inter fa segnare le performance migliori, ottenendo 18.482 citazioni e scavalcando sia il Napoli sia la Juventus. I campani sono secondi, con 17.058 menzioni, i bianconeri terzi con 16.979.

Questo il verdetto della rilevazione sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, al termine della dodicesima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Lazio, Bologna e Cagliari protagoniste anche del dibattito sui media: la squadra di Baroni è settima con quasi 10mila citazioni, i felsinei ottavi con 7.500 mentre i sardi totalizzano 7.428 menzioni e trovano il non posto.