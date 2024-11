Roma, il nuovo allenatore lo sceglie un'agenzia: chi è la CAA Base

La Roma, poco dopo la sconfitta interna contro il Bologna, ha deciso di esonerare Ivan Juric. Il tecnico ex Torino e Genoa è stato il secondo allenatore chiamato in questa stagione sulla panchina giallorossa visto che anche lui è stato chiamato a sostituire Daniele De Rossi.

Ora il club giallorosso, guidato dalla famiglia Friedkin, sfrutterà questi primi giorni dell’ultima pausa nazionale dell’anno per individuare il profilo adatto per risollevare una stagione nata sotto una cattiva stella e che nemmeno il primo cambio di allenatore è riuscita a risollevare.

Il dossier nuovo allenatore, con diversi nomi che sono usciti in questi giorni seguendo sia la pista nazionale che internazionale, oltre a essere in mano al direttore sportivo Florent Ghisolfi, il club ha deciso di affidare la questione anche a una agenzia di procuratori.

L’agenzia in questione è la CAA Base di Paolo Busardò e Frank Trimboli. La sede principale si trova a Londra con diversi uffici di consulenza in tutta Europa, Sud America, Australia, Asia e Nord America. Uno di questi si trova a Milano. Dal 2017, si legge sul sito ufficiale, l’agenzia ha portato a termine trasferimenti e contratti negoziati con successo pari a un valore di oltre 500 milioni di sterline (al cambio attuale, oltre ai 600 milioni di euro).

Nella bio che si trova sulla pagina ufficiale dell’agenzia si legge: «Forniamo un servizio di agenzia della massima qualità per ottimizzare il tuo potenziale di guadagno durante la tua carriera calcistica e oltre. Con un team all’avanguardia di Intermediari esperti e uno staff dedicato alla gestione dei clienti, ci assicuriamo di soddisfare le tue esigenze e ottenere il meglio per te. CAA Base ti ascolta e lavora duramente per offrirti i migliori consigli. Il nostro team di Intermediari Registrati FA, Consulenti Calcistici e personale di supporto operativo nel Regno Unito e a livello internazionale garantisce che, ovunque tu sia, la tua carriera sia curata sia dentro che fuori dal campo».

Fra le persone rappresentata da CAA Base c’è anche Frank Lampard. L’ex centrocampista del Chelsea, ora allenatore, è nella rosa dei nomi che, secondo le ultime indiscrezioni, la Roma e l’agenzia incaricata dai giallorossi starebbero valutando insieme all’ex Borussia Dortmund Edin Terzic e ai nostrani Massimiliano Allegri e Roberto Mancini.

Di seguito un breve elenco dei calciatori più importanti rappresentati dalla CAA Base: