La NFL guarda al resto del mondo: obiettivo giocare in otto paesi fuori dagli USA

La NFL, la lega statunitense di football americano, è da sempre interessata a esportare il proprio prodotto all’estero, portando le partite in vari paesi del mondo, compresa l’Europa.

E mentre nell’ultimo fine settimana si è giocata a Monaco di Baviera la sfida fra Carolina Panthers e New York Giants, la NFL pone il suo sguardo sul 2025 ponendo le basi per altre trasferte in diversi paesi europei e non. Come riporta Fronte Office Sports, nella prossima stagione alcune partite di stagione regolare si disputeranno in Irlanda, Messico, Brasile, Spagna, Germania e Regno Unito. Sedi confermate dallo stesso commisioner Roger Goodell nella mattinata di domenica direttamente da Monaco.

Con la sfida fra Panthers e Giants si è concluso il giro di cinque partite all’estero per quest’anno, ma dall’anno prossimo è già stabilito che gli eventi fuori dagli Stati Uniti saranno in totale otto. Fra le sedi già confermate c’è Madrid, con il suo rinnovato Santiago Bernabeu e Londra, al Tottenham Hotspur Stadium.

Goodell ha confermato che la NFL prevede anche di tornare in Brasile, dove ha debuttato a San Paolo a settembre, e a Città del Messico, dove ha giocato l’ultima volta nel 2022. «Stiamo anche valutando la possibilità di un’altra partita nell’area del Regno Unito, possibilmente in Irlanda», ha dichiarato Goodell. Lo scorso mese, lo stesso commissioner aveva accennato all’idea di giocare presto a Dublino e ha detto che gli Steelers desiderano giocare lì.

In futuro, la NFL potrebbe giocare in altri paesi come Australia, Francia, Italia e persino il Medio Oriente. La lega sta anche esplorando la possibilità di vendere i diritti televisivi di queste partite internazionali come parte di un nuovo pacchetto televisivo che potrebbe generare oltre un miliardo di dollari all’anno. Infine, negli scorsi mesi, Goodel ha aperto la possibilità di disputare fuori dagli Stati Uniti ben 16 partite della stagione regolare in otto paesi diversi. Non si esclude, infine, che fra queste gare ci sia anche un Super Bowl che potrebbe svolgersi a Londra, ormai a tutti gli effetti diventata la capitale europe della NFL.