Nasce l’Osservatorio Sport e Sostenibilità: lo sport come motore di cambiamento verso gli obiettivi dell’Agenda 2030

Sport e Sostenibilità: un binomio inscindibile. Con l’obiettivo di raccontare le pratiche di sostenibilità degli attori dell’ecosistema sportivo, nasce l’Osservatorio Sport e Sostenibilità, realizzato da Fair Play Media, la media and consulting company editrice di Calcio e Finanza e Sport e Finanza, attraverso la divisione Fair Play Advisory specializzata in analisi economiche sullo sport.

L’Osservatorio Sport e Sostenibilità si pone come scopo quello di indagare le iniziative messe in campo nel panorama dello sport italiano in relazione ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile o SDGs (Sustainable Development Goals) introdotti dall’ONU nel 2015 per individuare le diverse aree di azione in cui intervenire per conseguire un futuro sostenibile.

La rilevanza dell’osservatorio è connessa alla portata del fenomeno sportivo, che coinvolge 20 milioni di italiani partendo dalla base della piramide costituita dagli amatori, fino alla punta rappresentata dagli atleti professionisti. Adottando una visione olistica del sistema, lo sport assume il ruolo di driver nello stimolare un cambiamento positivo abbracciando i diversi ambiti della sostenibilità, dai temi sociali ed ambientali fino agli aspetti di governance ed economici.

Partendo da queste considerazioni, l’Osservatorio promosso da Fair Play Media ha dato spazio ai rappresentanti dello sport italiano, disegnando un percorso che ha coinvolto federazioni e leghe a cui è stato dato spazio attraverso Calcio e Finanza e Sport e Finanza sulla sezione tematica Sport e Sostenibilità per comunicare le attività, i progetti e le iniziative che hanno disegnato e realizzato e che rappresentano uno stimolo concreto nella direzione di uno sviluppo sostenibile del settore.