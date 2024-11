Red Bull nel calcio giapponese: acquista club di seconda serie cambiando nome e logo

Nel mese di agosto 2024, il colosso austriaco Red Bull ha acquisito il 100% delle azioni della società giapponese di terza divisione Omiya Ardija (club che si può formalmente considerare di seconda divisione, avendo conquistato matematicamente la promozione nella serie superiore). Ora, con una nota ufficiale apparsa sul sito del club calcistico, Red Bull ha annunciato di avere lanciato un nuovo logo e un nuovo nome.

«Red Bull GmbH e RB Omiya Co., Ltd., società che gestisce il club Omiya Ardija, annunciano la modifica delle proprietà del club, incluso il nome della squadra. L’inizio dell’utilizzo delle nuove proprietà del club è previsto per gennaio 2025», si legge nella nota che comunica la rivoluzione societaria, dal punto di vista del brand.

«Il nuovo nome del team sarà “RB Omiya Ardija”, aggiungendo “RB”, abbreviazione di “Rasen Ballsport” (sport con la palla su prato in tedesco), al nome storico “Omiya Ardija”, che rappresenta 26 anni di storia dalla fondazione del club. Inoltre, i colori del club si arricchiranno: al tradizionale arancione si aggiungerà il navy, usato finora come secondo colore, rappresentando così “continuità e sviluppo”», fa sapere la nota.

«Il nuovo stemma del club – prosegue il comunicato – adotterà un design coerente con la rete globale delle squadre di calcio di Red Bull, riconoscibile in tutto il mondo, e includerà l’elemento arancione, simbolo distintivo della città di Omiya. Questo cambiamento rappresenta un elemento chiave per promuovere l’orientamento globale e l’immagine di brand del club in evoluzione».

Va ricordato che Red Bull è da tempo attiva nel mondo del calcio, essendo proprietaria di club di alto livello come il Lipsia in Germania. Indiscrezioni delle ultime settimane vedono il colosso austriaco interessato anche alla Serie A, con la possibilità che il gruppo rilevi il Torino, che dal 2005 è guidato dall’imprenditore Urbano Cairo.