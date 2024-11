Il legale di De Laurentiis: «Non ci nascondiamo, il presidente si presenterà ai magistrati»

Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio, in relazione alla compravendita del difensore greco Kostas Manolas nel 2019. Il calciatore fu acquistato per 36 milioni di euro, consentendo alla Roma di generare una plusvalenza importante sul bilancio 2018/19, e contestualmente il centrocampista Diawara si trasferì in giallorosso.

Fabio Fulgeri, avvocato del presidente e proprietario del Napoli, ha commentato così la situazione del suo assistito: «Stamattina abbiamo chiesto copia degli atti d’indagine. De Laurentiis contrariato, è convinto di aver agito regolarmente: deporrà perché siamo sereni», le sue parole ai microfoni di Radio CRC.

«Le contestazioni non vengono supportate dai documenti che dobbiamo acquisire. Abbiamo una visione parziale, per ora non possiamo replicare. Il Napoli ha operato osservando tutti i regolamenti e le leggi. Entro venti giorni possiamo chiedere di essere interrogati, ma le valutazioni difensive verranno fatte solo all’esito dell’acquisizione degli atti», ha proseguito ancora il legale.

Fulgeri ci ha tenuto a sottolineare che «noi siamo tranquilli e sereni. Aurelio De Laurentiis vuole replicare che ha operato nella piena osservanza della legge. Non siamo abituati a nasconderci dietro un libro. Il Presidente vuole difendersi e si presenterà davanti ai magistrati».