Stipendi non pagati: Mendy vince la causa contro il Manchester City

L’ex difensore del Manchester City Benjamin Mendy ha ottenuto nella giornata odierna una parziale vittoria nella sua causa contro il club della Premier League per oltre 11 milioni di sterline (oltre 13 milioni di euro) di stipendi non pagati, dopo essere stato accusato e poi assolto dall’accusa di violenza sessuale.

Il nazionale francese ha presentato un ricorso presso il tribunale del lavoro contro il Manchester City lo scorso anno, chiedendo stipendi arretrati e interessi dal momento in cui il City ha smesso di pagarlo, a settembre 2021, fino alla fine del suo contratto a giugno 2023.

Mendy ha sostenuto che il City aveva dedotto ingiustamente i salari che gli spettavano in base al contratto, affermando in una dichiarazione che gli era stato promesso che sarebbe stato pagato una volta scagionato. Tuttavia, i legali del City hanno dichiarato che Mendy non è stato pagato perché «non era pronto e disponibile a svolgere i suoi compiti … a causa della sua stessa condotta», essendo stato detenuto in custodia cautelare prima del processo per violazione delle condizioni di cauzione.

La giudice Joanne Dunlop ha accolto parzialmente il ricorso di Mendy. Il tribunale ha sottolineato che «il risultato di questa decisione è che il signor Mendy avrà diritto a ricevere la maggior parte del suo salario non pagato, anche se non l’intero importo». Dunlop ha spiegato nella sua sentenza che Mendy ha trascorso due periodi in custodia cautelare, coprendo circa cinque mesi del periodo di 22 mesi della sua richiesta, durante i quali il City aveva il diritto di sospendere il suo stipendio.

Quando Mendy non era in custodia, Dunlop ha concluso, era «pronto e disponibile a lavorare» e gli è stato impedito di farlo da ostacoli come la sospensione imposta dalla Football Association e le condizioni di cauzione, «che erano inevitabili o involontarie da parte sua. In queste circostanze, e in assenza di autorizzazioni contrattuali che consentissero al datore di lavoro di trattenere il salario, aveva diritto a essere pagato», ha aggiunto Dunlop.