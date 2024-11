È morto a 60 anni per un malore improvviso Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, che aveva strenuamente difeso il Comune in provincia di Milano dalle polemiche sulla sicurezza dopo alcuni fatti di cronaca come l’omicidio per rapina di Manuel Mastrapasqua. L’annuncio in un post messo sul sito del Comune.

«Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro», si legge nella nota che annuncia la scomparsa del primo cittadino.

«In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti», conclude il comunicato del Comune di Rozzano.

Ferretti è stato il sindaco con il quale l’Inter si è rapportata in questi mesi a proposito della possibilità di realizzare un nuovo stadio a Rozzano: I nerazzurri vantano ancora un’esclusiva per l’acquisto dell’area Cabassi nel Comune. Proprio Ferretti aveva parlato ieri del progetto, spiegando che secondo lui l’opzione di rimanere a Milano restava la preferita di Inter e Milan.