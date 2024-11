Il sindaco di Rozzano: «Milano è sempre stata l’ipotesi numero uno per Inter e Milan»

Il tema della manifestazione di interesse presentata da Inter e Milan per San Siro tiene banco anche nell’hinterland milanese, dove i due club guardano per le opzioni alternative.

A Rozzano, dove l’opzione dell’Inter sull’area dei Cabassi scadrà a gennaio 2025, il sindaco Gianni Ferretti ha spiegato, come riportato da Il Giorno: «Per i club, Milano è sempre stata l’ipotesi numero uno. Lo era quattro anni fa e lo è tuttora. Forse c’è ancora una piccola possibilità che vengano realizzati i progetti dell’hinterland, ma da pragmatico quale sono resto coi piedi per terra».

«Certo, lo stadio dell’Inter sarebbe una grande opportunità per la nostra città, sotto molteplici aspetti, e la notizia di un possibile arrivo del club ha acceso le aspettative dei tifosi. Ma, per citare una metafora calcistica, meglio non dire gatto finché non l’hai nel sacco».

Intanto, così come a San Donato, anche a Rozzano i comitati “No stadio“ non hanno alcuna intenzione di deporre le armi. «Continueremo a vigilare, tanto più che la prelazione sull’area è ancora in essere», ha commentato il referente locale dei “No stadio“ Franco Davalle.