"Sempre e per sempre": tutto sulla canzone dello spot Enel “Dalla tua parte, sempre”

Chi ha scritto e chi interpreta il brano “Sempre e per sempre”, la canzone dello spot Enel on air dal 15 ottobre 2024? E qual è il testo della canzone? Nonostante il brano sia stato scritto e interpretato da un famosissimo cantautore italiano, sono in molti, specie tra i giovanissimi, a chiederselo, guardando lo spot durante le pause pubblicitarie dei programmi tv e degli eventi sportivi trasmessi in televisione o in streaming.

Va infatti sottolineato che Enel ha una presenza importante nel mondo dello sport e del calcio, essendo Official Energy Partner di otto importanti Club del campionato di Serie A:

Atalanta

Cagliari

Inter

Juventus

Lazio

Napoli

Roma

Torino

Canzone spot Enel: la campagna “Dalla tua parte, sempre”

La canzone “Sempre e per sempre” è uno dei punti di forza della campagna pubblicitaria che Enel ha lanciato nell’autunno 2024.

Lo spot mira a rafforzare l’idea di “Enel, l’Italia nel mondo”, raccontando il recente percorso di sviluppo dell’Italia e il contributo di Enel alla sua modernizzazione. Questa volta, la narrazione si sviluppa attraverso lo sguardo di un bambino che osserva il mondo con curiosità, meraviglia e fiducia. In scene quotidiane semplici, emerge una storia coinvolgente in cui chiunque può identificarsi.

Il concept creativo, sviluppato internamente, si concentra sulle persone, che sono il cuore dell’impegno di Enel. Segue la giornata di un bambino e della sua famiglia, con il piccolo protagonista che, tornando da scuola, osserva dal finestrino dell’auto e si lascia incantare dalla presenza di Enel, sempre in sintonia con l’ambiente.

Le scene mostrano tecnici all’opera in varie attività, non solo quelle che assicurano l’energia nelle case, come l’ispezione dei cavi elettrici, l’installazione di pannelli solari o interventi presso piccole attività commerciali, ma anche operazioni a favore della natura, come la protezione di un nido di cicogne posizionato su un traliccio elettrico.

E anche in quest’occasione, così come nel precedente spot Enel, il viaggio si svolge sulle note di uno dei più grandi cantautori italiani.

Autore e interprete di “Sempre e per sempre”

Ma chi ha scritto la canzone dello spot Enel? E chi la canta? “Sempre e per sempre” è stata scritta dal celebre cantautore italiano Francesco De Gregori, che ne è anche l’interprete. “Sempre e per sempre” fa parte dell’album di De Gregori “Amore nel pomeriggio” pubblicato nel 2001. Disco che ha vinto la Targa Tenco per il miglior album, oltre ad aver conquistato la vetta della Classifica FIMI Album (posizione mantenuta per due settimane).

Canzone spot Enel: il testo di “Sempre e per sempre”

Pioggia e sole

cambiano

la faccia alle persone

Fanno il diavolo a quattro nel cuore

e passano

e tornano

e non la smettono mai.

Sempre e per sempre tu

ricordati,

dovunque sei,

se mi cercherai.

Sempre e per sempre

dalla stessa parte mi troverai

Ho visto gente andare, perdersi e tornare

e perdersi ancora

e tendere la mano a mani vuote

E con le stesse scarpe camminare

per diverse strade

o con diverse scarpe

su una strada sola

Tu non credere

se qualcuno ti dirà

che non sono più lo stesso ormai

Pioggia e sole abbaiano e mordono

ma lasciano,

lasciano il tempo che trovano

E il vero amore può

nascondersi,

confondersi

ma non può perdersi mai

Sempre e per sempre

dalla stessa parte mi troverai

Sempre e per sempre

dalla stessa parte mi troverai

Fonte: Musixmatch