Proposta al Comune di Milano: bando pubblico per ristrutturare San Siro

Nel giorno in cui Inter e Milan hanno presentato la manifestazione di interesse per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza, propedeutico alla realizzazione di un nuovo stadio nell’area di San Siro, il consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini ha annunciato di avere depositato la proposta di un bando pubblico per ristrutturare il Meazza, mantenendo la proprietà pubblica.

La delibera approderà quindi a breve in aula e sarà discussa e votata. «Si tratta di una proposta di delibera di iniziativa consiliare per dirimere la questione del Meazza, per procedere con un bando pubblico per determinare la ristrutturazione di tutta l’area. Solo quest’anno lo stadio Meazza ha prodotto alla Srl di Milan e Inter che gestiscono il Meazza un incasso di oltre 12 milioni di euro», ha spiegato Fedrighini.

«Pensare di vendere il Meazza mi sembra non solo un errore politico, ma erariale. Mi sembra una follia. Credo che sarà il caso di tenerci stretto il Meazza», ha proseguito ancora il consigliere comunale del gruppo misto. Il documento è stato anche firmato dalla maggioranza, da alcuni consiglieri del Pd, Verdi, Lista Sala.