Protesta delle opposizioni: Sala fa saltare la conferenza stampa su San Siro

È saltata la conferenza stampa convocata nella serata di ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per parlare degli sviluppi del progetto per un nuovo stadio nell’area di San Siro. Alcuni consiglieri del centrodestra sono entrati nella Sala dell’Orologio a Palazzo Marino mentre la stampa era in attesa del primo cittadino e hanno improvvisato una conferenza per lamentarsi del fatto che Sala avrebbe dovuto raccontare gli sviluppi su San Siro in aula, visto che il Consiglio è in corso.

Il sindaco ha quindi deciso di non parlare con la stampa, visto questa mossa improvvisata del centrodestra che ha creato scompiglio. «Non è possibile che non venga a riferire in aula mentre è già convocata», hanno spiegato Samuele Piscina e Alessandro Verri della Lega, che hanno parlato insieme a Deborah Giovanati di Forza Italia e ai consiglieri di Fratelli d’Italia, Enrico Marcora e Marco Bestetti.

Secondo loro, questo significa «calpestare una istituzione che ha già chiesto a Sala di venire a riferire in aula sullo stadio. È scorretto ignorare l’aula consiliare e venire qui a raccontare quello che vorrà lui, l’aula di Palazzo Marino rappresenta tutta Milano e se lo deve ricordare anche Sala».

Il centrodestra ha rimarcato poi la richiesta di un Consiglio straordinario espressa già due anni fa e anche di recente. «Il luogo dove il sindaco deve riferire non è questa sala, in una conferenza stampa ma il Consiglio comunale. Basta scendere un piano per riferire alla città», hanno insistito.